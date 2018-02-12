28 Şubat sanığı Albay’dan Erdoğan’a mektup

Davada karar beklenirken 28 Şubat davası sanıklarından emekli Albay Alican Türk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir mektup gönderdi.

28 Şubat davasında soruşturma aşamasıyla birlikte geçen yaklaşık 6 yılın ardından artık kararın verilmesi bekleniyor. Davanın karar sürecine girmesiyle birlikte savcılıktan gelen müebbet hapis talepleri dikkat çekti. Bugün ise 99 sanıklı davada, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmaların alınmasına devam ediliyor.

Davada karar beklenirken 28 Şubat davası sanıklarından emekli Albay Alican Türk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir mektup gönderdi. Emekli Albay Alican Türk, "28 Şubat - Sincan'dan Tarihe Notlar" başlıklı iki ciltlik kitabını hatırlattığı 16 sayfalık mektubunda davadaki FETÖ izini anlattı.

“ADIM BİR CD İÇİNDEKİ DİJİTAL BELGEDE GEÇTİĞİ İÇİN…”

“Soruşturma sürecinde 12 Nisan 2012 tarihinde gözaltına alındım, tutuklandım, Sincan 1 No'lu F Tipi Cezaevine kondum, iddianamenin mahkemeye sevki ile birlikte tam 14 ay sonra tahliye oldum. O günden beri de bu dava yaşamımın bir parçası oldu” diyen Emekli Albay Alican Türk, mektubunda davaya sanık yapılma gerekçesini şöyle kaleme aldı:

“Atılı suç tarihinde genç bir yüzbaşıydım ve bana yüklenen suçlama ile hiçbir ilgim olmamıştı. Adım bir CD içindeki dijital belgede ‘Batı Çalışma Grubu (BÇG) personeli’ olarak geçtiği için (ki o CD'nin ‘üretilmiş’ olduğu ortaya çıktı) bu işin başıma geldiğini öğrendim. Haksız yere suçlanmayı ve demir parmaklıklar ardına tıkılmayı onuruma yediremedim. Masumiyetin verdiği güçle ve inatla - icabında cezaevinden çıkmama pahasına dahi olsa - karşı karşıya kaldığım haksızlık ve adaletsizlikle mücadele etmeye karar verdim. Önce, doğru dürüst hatırlamadığım, detaylarını bilmediğim 28 Şubat'ı ve o dönemin gelişmelerini öğrenmeye çalıştım, okudum, araştırdım. 28 Şubat'la yatıp kalkar oldum. 10 Ocak 2018'de 96'ncı celsesi tamamlanan davanın 95'ine katıldım. Ve kısmet olursa 12 Şubat2018'de başlayacak duruşmalarda son savunmamı yapıp Hâkim Mustafa Yiğitsoy başkanlığındaki heyetin hakkımdaki kararını bekleyeceğim.”