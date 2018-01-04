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04.01.2018 20:45

28 Şubat döneminde ceza alanlar yeniden yargılanacak

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28 Şubat döneminde ceza alanlar yeniden yargılanacak
AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, "28 Şubat kararlarıyla mahkum olan kişilerin tekrar yargılanmaları için çalışma yapacağız" dedi.

CUMHURİYET - AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, Bolu F Tipi Cezaevi'nde, 28 Şubat döneminde hüküm giyen mahkumların koşullarını inceledi. Kan, "28 Şubat kararlarıyla mahkum olan kişilerin tekrar yargılanmaları için çalışma yapacağız" dedi.

AKP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan ile AKP İnsan Hakları Genel Merkez Başkan Yardımcısı Hüsnüye Erdoğan, Bolu F Tipi Cezaevi'nde incelemelerde bulundu.

28 Şubat kararlarıyla cezaevinde bulunan hükümlülerin koşullarını inceleyen Ravza Kavakcı Kan, cezaevi çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ravza Kavakcı Kan, 28 Şubat dönemi ile ilgili olarak, "O dönemler, insanların irticacı diye etiketlendiği, küçük yaştaki çocukların insan hakları ihlaline uğradığı, hapse atıldığı, başörtülü kızların sokaklarda sürüklendiği, insanların hayatlarının üzerinden silindir gibi geçildiği bir dönemdi. Biz bu dönemde bu süreçle yüzleşiyoruz. Halen sürmekte olan mağduriyetler var ise hukuk çerçevesinde bunları ortadan kaldırmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bizim için verimli bir ziyaret oldu. 28 Şubat kararlarıyla mahkum olan kişilerin tekrar yargılanmaları için çalışma yapacağız. Cezaevi şartları ile ilgili olarak ufak tefek konularda bazı idari konularda, belki yapılabilecek şeyler var. Onların buradaki hayatını da daha iyileştirebilmek için neler yapılabilir, onları da detaylı olarak inceleyeceğiz" diye konuştu.

 

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