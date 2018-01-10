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11.01.2018 00:40

“28 Şubat davası” o tarihe ertelendi

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“28 Şubat davası” o tarihe ertelendi
Ankara'da görülen 28 Şubat davasında ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karsı savunma için ek süre isteyen bazı sanıkların savunmalarını yapmaları için duruşmayı 12 Şubat’a erteledi.

28 Şubat darbesine ilişkin aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı ve dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir'in de bulunduğu 103 sanık hakkında açılan davanın 96. celsesi görüldü. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanıklar, taraf avukatları ve o dönemde mağdur olan çok sayıda vatandaş katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan da duruşmayı takip etti. Pazartesi günü başlayan ve 3 gün süren davada bazı sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yaparken, bazıları savunma için ek süre talep etti. Savunma yapan sanıklar, suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundular. Sanık avukatları da müvekkillerinin savunmalarına katıldıklarını belirterek, müvekkillerinin tahliyesini istediler.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bir kısım sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı ek süre talep ettiğini anımsatarak duruşmanın 12-13-14-15-16 Şubat 2018 tarihlerinde görülmesine hükmetti.

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