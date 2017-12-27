27 Aralık Şans Topu çekilişi sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek için biletlerini satın alan vatandaşlar, sonuçları merak ediyor. 863. hafta Şans Topu'nda 5+1 bilen 2 kişi 360 bin 891 liranın sahibi oldu. İşte 27 Aralık 2017 tarihli Şans Topu sonuçları...
ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 27 ARALIK 2017
Şans Topu çekilişinin 863. hafta sonuçlarına göre 5+1 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponunu Eskişehir-Odunpazarı ve Kocaeli-İzmit'ten satın aldığı kaydedildi.
İkramiye bilgileri;
|5+1 bilen kişi sayısı :
|2
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|360.891,50 TL
|5 bilen kişi sayısı :
|25
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|2.887,55 TL
|4+1 bilen kişi sayısı :
|241
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|299,95 TL
|4 bilen kişi sayısı :
|2.712
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|35,45 TL
|3+1 bilen kişi sayısı :
|6.653
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|18,35 TL
|3 bilen kişi sayısı :
|78.260
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|4,30 TL
|2+1 bilen kişi sayısı :
|62.428
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|5,45 TL
1+1 bilen kişi sayısı :
|214.903
|Kişi başına düşen ikramiye tutarı:
|3,00 TL
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.