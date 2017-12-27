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27.12.2017 23:50

27 Aralık Şans Topu çekilişi sonuçları

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27 Aralık Şans Topu çekilişi sonuçları
Şans Topu çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Şans Topu'nun 863. hafta çekilişinde 5+1 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte 27 Aralık 2017 Şans Topu çekiliş sonuçları...

Şans Topu çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek için biletlerini satın alan vatandaşlar, sonuçları merak ediyor. 863. hafta Şans Topu'nda 5+1 bilen 2 kişi 360 bin 891 liranın sahibi oldu. İşte 27 Aralık 2017 tarihli Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 27 ARALIK 2017

Şans Topu çekilişinin 863. hafta sonuçlarına göre 5+1 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponunu Eskişehir-Odunpazarı ve Kocaeli-İzmit'ten satın aldığı kaydedildi.

İkramiye bilgileri;

5+1 bilen kişi sayısı :2Kişi başına düşen ikramiye tutarı:360.891,50 TL
5 bilen kişi sayısı :25Kişi başına düşen ikramiye tutarı:2.887,55 TL
4+1 bilen kişi sayısı :241Kişi başına düşen ikramiye tutarı:299,95 TL
4 bilen kişi sayısı :2.712Kişi başına düşen ikramiye tutarı:35,45 TL
3+1 bilen kişi sayısı :6.653Kişi başına düşen ikramiye tutarı:18,35 TL
3 bilen kişi sayısı :78.260Kişi başına düşen ikramiye tutarı:4,30 TL
2+1 bilen kişi sayısı :62.428Kişi başına düşen ikramiye tutarı:5,45 TL

1+1 bilen kişi sayısı :

214.903Kişi başına düşen ikramiye tutarı:3,00 TL

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