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18.01.2018 00:15

250 dolardan açık arttırmaya çıkardılar: 1,1 milyon dolara satıldı!

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250 dolardan açık arttırmaya çıkardılar: 1,1 milyon dolara satıldı!
Üç kardeşin annelerinin evinde bulduğu toz içindeki tablo Rembrandt'a ait çıktı. Landau kardeşler maksimum 800 dolar beklerken tablo 1.1 milyon dolara satıldı.

ABD’nin New Jersey Eyaleti’nde yaşayan Ned, Roger ve Steven Landau kardeşler, kısa süre önce ölen annelerinin evinin bodrumunda Rembrandt’ın bir tablosunu buldu. Hollandalı ressamın ‘Bilinçsiz Hasta’ isimli tablosunu 1.1 milyon dolara satmayı başaran kardeşler bir anda büyük bir servet sahibi oldu.

Habertürk’te yer alan habere göre üç kardeş annelerinin evini boşaltırken toz içinde kalmış bir tablo buldular. Daha önce büyükannelerinin evinin yemek salonunda gördükleri bu tabloyu bir antikacıya gösterip “sıradan” yanıtını alan kardeşler resmi açık artırmada “en fazla 800 dolar” beklentisiyle satma kararı aldılar.

250 dolardan başladı 1,1 milyon dolara çıktı

Açık artırma başlamadan önce uzmanlar tarafından yapılan incelemeyle eserin 17’nci yüzyılda yaşamış Hollandalı ressam Rembrandt’ın, “Bilinçsiz Hasta” isimli tablosu olduğu tespit edildi. 250 dolardan başlayan açık artırmada fiyat Fransa’dan telefonla katılan bir alıcının teklifleriyle hızla yükseldi. Ardından Almanya’dan gelen bir telefonla fiyat 100 bin doların üzerine çıktı. Sonuçta açık artırmayı Fransız alıcı 1.1 milyon dolarla kazandı.

Fransız alıcı daha sonra tabloyu 4 milyon dolara Amerikalı televizyoncu James Colby’ye sattı. Fransız ve Alman alıcıların tablonun gerçek olduğu bilgisini nasıl aldıkları ise hâlâ bir sır.

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