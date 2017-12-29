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29.12.2017 12:45

25 yıllık küskünlükte sürpriz gelişme! Sezen ve Yıldız...

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25 yıllık küskünlükte sürpriz gelişme! Sezen ve Yıldız...
Şarkıcı Yıldız Tilbe, yaklaşık 25 yıldır küs olduğu Sezen Aksu’nun Kanlıca’daki evine, elinde çikolata ve çiçekle giderek bu soğukluğa son verdi!

Yaklaşık 25 yıl önce Yıldız Tilbe, o dönem Sezen Aksu'yla aşk yaşayan merhum sanatçı Uzay Heparı ile tek gecelik bir aşk yaşamıştı.

Tilbe, bunun bir hata olduğunu kabul etse de Aksu, elinden tutup sektöre soktuğu popçuyla konuşmama kararı almıştı. Beklenen hamle yıllar sonra Yıldız Tilbe'den geldi.

Akşam Life’da ye alan habere göre; şarkıcı Tilbe, geçen hafta eline çikolatasını ve çiçeğini alarak Minik Serçe'nin Kanlıca'daki evine gitti. Tilbe, bu hamlesiyle minik serçenin gönlünü almayı başardı. İkili, küs kaldıkları günlerin aksine o gün uzun süre sohbet ederek aralarında bu soğukluğa son verdi.

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