2,5 milyonluk vurgun: Binlerce kişiyi mağdur ettiler

İstanbul'da son 1 ayda, POS makinelerine yükledikleri yazılım, ATM'lere yerleştirdikleri cihazlar ve avuç içine sığan aparatlarla banka kartlarını kopyalayan 22 şüpheliyi yakaladı. Toplamda yaklaşık 2 buçuk vurgun yapan şüphelilerden 15'i tutuklandı.

Habip Atam / Sözcü - İstanbul Emniyeti’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir ayda banka kartı kopyalayarak dolandırıcılık yapan 10 grup belirledi. Uzman ekiplerin çalışmalarında 22 şüpheli gözaltına alındı. Yaklaşık 5 bin kişinin bilgilerini ele geçiren ve çok sayıda kartı kopyalayan şüphelilerin yaklaşık 2 buçuk milyon lira vurgun yaptığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için düzenlenen baskınlarda, 7 POS makinesi, ATM kamera düzenekleri, bankamatik kart hazneleri ve çok sayıda kart ele geçirildi. Emniyet’teki işlemleri sonrasında adliyeye gönderilen şüphelilerden 15 tutuklandı, 5 kişi hakkında ise “Adli kontrol” hükmü uygulandı.

ÜÇ FARKLI YÖNTEM

Polisin gözaltına aldığı şüphelilerin 3 farklı şekilde kopyalama yaptıkları öğrenildi. Banka müşterilerinin kart bilgilerini ele geçiren şüphelilerin, ATM’lere düzendek taktıkları, yazılım yüklenmiş POS makineleri kullandıkları ve kibrit kutusu büyüklüğünde bir kopyalama aparatı kullandıkları öğrenildi.

ATM APARATI

Edinilen bilgiye göre, ATM’lere kopyalama aparatı takan şüpheliler, 2 cihaz kullanıyor. Para çekme numarasıyla bankamatiklere yaklaşan şüpheliler, para çekme haznesinin çerçevesini değiştiriyor. Daha sonra ise, “papağan” adı da verilen kart giriş yuvası kabı yerinden sökülerek benzeri takılıyor. Papağan içerisindeki özel bir cihaz, kart bilgilerini kopyalarken, para çekme haznesindeki çerçevedeki gizli kamerayla, tuşlarla girilen şifre ele geçiriliyor.

KOPYALAMA CİHAZI POS MAKİNESİ

Kopyalama yazılımı yüklenen POS cihazı yöntemiyse daha çok, çetelere üye motosikletli yemek dağıtıcıları tarafından kullanılıyor. Yemek siparişi veren müşterilerin adresine giden kuryeler, bankamatik kartlarıyla ödeme alırken, manyetik şeriti kullanıyor. Kart manyetik şerit yuvasından geçirildiği anda, kart bilgileri kopyallanıyor. Müşteri şifresini girince bu bilgi de ele geçiriliyor.

POS makinesinin banka ile bağlantısı olmadığı için para çekilmiyor. Ancak sahte çekimi gerçek gibi gösteren bir fiş müşteriye veriliyor. Uzmanlara göre, şüpheliler çipli kartlarda bu yöntemi çok daha zor gerçekleştiriyor. Bu sebeple, Müşterilere çipli kart öneriliyor. Ayrıca şüpheli işlemlerde, banka hesaplarının kontrol edilmesi, işlem sonrasında, hesap düşümü yapılmamışsa, polisin bilgilendirilmesi isteniyor.

AVUÇ İÇİNDE KOPYALAMA

Polisin tespit ettiği son yöntem ise kibrit kutusu büyüklüğünde bir cihazla gerçekleştiriliyor. Daha çok benzin istasyonlarındaki markerlerde yaşandığı öne sürülen yöntemle şüpheli, cihazı avuç içinde tutuyor. Ülkemizide satışı yasak olan cihaz, banka kartı geçirildiği anda kopyalama yapıyor. Şifre girerken ise gizlice gözle takip yapılıyo