CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Enis Berberoğlu davasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Muharrem Erkek, "1894 yılında asılsız bir casusluk hükmüyle mahkum edilen Yüzbaşı Dreyfus, Fransa’daki aydınların ve vicdan sahibi toplumun ayağa kalkmasıyla yeniden yargılanmış, hakikatin gücüyle beraat ederek, elinden alınan rütbesi ve itibarı iade edilmişti. 21. yüzyılda yeni bir Dreyfus Davası ile karşı karşıyayız." dedi.

CHP'li Erkek'in açıklaması şöyle:

"Yargıçlar, yalnızca ve yalnızca hukukla bağlıdırlar. Dosya içeriğine, yasaya ve vicdani kanaatlerine göre karar verirler. Bir ceza davasında somut, kesin ve inandırıcı delil olmadan kimseye ceza verilemez. İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu da hakkında somut, kesin ve inandırıcı bir delil olmadan 9 aydır cezaevindedir. Bu haksız davanın yargılaması tamamlandığında, Enis Berberoğlu’nun beraat edeceğine inancımız tamdır. Çünkü Enis Berberoğlu suçsuzdur.

"DÜNKÜ KARARLA CASUSLUK İDDİASI ÇÖKTÜ"

Üst mahkemenin dün verdiği kararın en önemli anlamı ve sonucu şudur: Casusluk iddiası çökmüştür. Ayrıca bu karar, 9 ay önce Berberoğlu’nun tutuklandığı duruşmada ilk mahkeme tarafından verilseydi, Enis Berberoğlu bugün cezaevinde olmayacaktı. Çünkü, Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının nedeni casusluk suçlamasıyla kurulan hükümdü ve bu karar ile ilk mahkemenin tesis ettiği hüküm ikinci kez tümüyle ortadan kaldırıldı.

Gazeteciler, Can Dündar ve Erdem Gül’e daha önceden verilen ceza Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’na dün verilmiştir. Yani gazeteciler, gizli kalması gereken bilgileri açıkladıkları iddiasıyla ceza almışlardır. Peki, bu durumda Enis Berberoğlu neden hâlâ tutukludur? Kendisinin, CHP Milletvekili olduğu için tutuklu kaldığını, asıl amacın demokrasiyi ve adaleti savunan en büyük güç CHP’yi yıpratmak olduğunu biz çok iyi biliyoruz.

Anayasa Mahkemesi’nin gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül kararı günışığı gibi ortadayken Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’nun yaklaşık 6 ay önce Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurunun halen karara bağlanmamış olması da düşündürücüdür. Dün verilen karardan sonra, Anayasa Mahkemesi’nin ivedi olarak Milletvekilimizin haklı başvurusunu incelemesi, yaşanan ağır hak ihlaline dur demesi hukuken de vicdanen de zorunluluktur.

"YARGININ ÜZERİNDEKİ BASKIYI BİR KEZ DAHA GÖRDÜK"

5 yıl 10 ay ceza alan, üstelik ağır ve haksız bir tutuklulukta 9. ayına giren Milletvekilimizin hükümle birlikte tahliye edilmemesi adaleti tecelli ettirmemiş, yaşanan mağduriyetin artarak devamına sebebiyet vermiştir. İlk mahkemedeki tüm duruşmaları ciddiyetle ve saygıyla takip eden, tutuksuz yargılanmasına ve yurtdışına çıkmasına bir engel olmamasına rağmen, davet edildiği tüm yurtdışı programlarını dahi iptal ederek yargılama sürecinde her zaman mahkemenin huzurunda olan bir Milletvekilinin “haklı bir gerekçeye dayanmadan kaçma şüphesiyle” tutukluluk halinin devamına karar vermek, yargının üzerindeki ağır baskıları bir kez daha göstermiştir.

BERBEROĞLU'NUN MORALİ SON DERECE YÜKSEK

Partimizin Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ilk ziyaretimi dün Maltepe Cezaevi’nde Milletvekilimiz Enis Berberoğlu’na yapmış olmam, ülkemizin içinde bulunduğu adalet sorununun ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Dünkü ziyaretimde Enis Bey’in de vurguladığı gibi, müebbetle başlayarak 25 yıl verilen ceza 5 yıl 10 aya düşmüştür. Sonunda beraat edeceğine inancı da tamdır. Morali son derece yüksek olup, herkese ve tüm meslektaşlarına içten selamlarını da göndermiştir.

Enis Berberoğlu, ülkemizin yetiştirdiği önemli bir gazetecidir. Şu anda da İstanbul Milletvekilimizdir. Her şeyden önemlisi suçsuz bir insandır. Derhal tahliye edilmeli ve bu hukuksuzluk son bulmalıdır. Unutulmasın ki en büyük güç hakikattir. Yüzbaşı Dreyfus’un haykırdığı gibi “Yaşasın hakikat!"