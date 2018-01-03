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03.01.2018 03:35

2021 Yılı için korkutan kehanet

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2021 Yılı için korkutan kehanet
İngiliz bilim insanları, Güneş’teki enerji dalgalarının azalması sonucu, Dünya’nın 2021 yılından başlayarak 2050’ye kadar 'mini bir buzul çağı'na girebileceğini bildirdi.

İngiltere’nin Northumbria Üniversitesi’nde görev yapan matematik profesörü Valentina Zharkova, Dünya’nın mini bir buzul çağının eşiğinde olduğunu açıkladı. Zharkova ve ekibi, gelecekte küresel iklim değişikliklerinin matematiksel olarak tahmin edilmesine olanak tanıyan bir model geliştirmiş, bu da geçtiğimiz günlerde oldukça tartışılmıştı. Yeni hesaplamalara göre, güneşin manyetik dalgalarının azalması ve bunun da özellikle 2021-50 yılları arasında hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüşe neden olması bekleniyor. Araştırma ekibi, daha önce 15. ve 19. yüzyıllar arasında aralıklarla görülen ve  ‘Küçük Buz Çağı’ olarak adlandırılan dönemin bir benzerinin yaşanacağını tahmin ediyor.

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2011 yılında NASA tarafından görüntülenen Güneş'in bu konumunda, çok az Güneş lekesi göze çarpmıştı.

Elektromanyetik radyasyon formundaki güneş enerjisi miktarını önceden tahmin edebilen bir matematik modeli geliştiren ekip, bu miktarın önemli bir şekilde düşeceğini bildiriyor. Güneş enerjisindeki bu düşüşün, tıpkı bir elektrik dinamosu gibi çalışan ve enerji dalgaları üreten içsel manyetik alanlardan kaynaklandığı belirtiliyor. Bunun dünyadaki hava sıcaklıklarında gözle görülür bir düşüşe yol açacağı kaydedilirken, 2021 itibariyle, özellikle 2030’dan başlayarak hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş olacağını tahmin ediyor. Profesör Zharkova, ekibin geliştirdiği modelin yüzde 97 oranında doğru tahminler yaptığını bildiriyor ve ekliyor: “Araştırma, insan hayatını etkileyebilecek düzeydeki solar aktivite düşüşünün ilk ciddi tahmini olarak tanımlanabilir.”

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