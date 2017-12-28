"2018’den çok umutluyuz"

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül; yayınladığı yeni yıl mesajında “2018 yılında ilçemize hizmet ve yatırımlarımıza devam ederken Kemer’imizi en iyi şekilde tanıtmak ve turizmi daha ileriye taşımak için de çalışacağız” dedi.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, yayınladığı yeni yıl kutlama mesajında; “Öncelikle 2018 yılının Kemerimize, hemşerilerimize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesini dilerim. Belediyemiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm personeliyle Kemer’i daha güzel ve daha modern hale getirmek için çalışacaktır. Yeni yılda yeni projelerimizi hayata geçirirken diğer belediyelere örnek olan sosyal belediyecilik çalışmalarımız da sürecektir. Hemşerilerimizin çok değerli ilgi ve destekleriyle Kemer’imize hizmet ve yatırımlarımız son hızıyla devam edecektir” dedi.

2018 yılında Kemer’in en iyi şekilde tanıtılması ve turizmin daha ileriye taşınması için canla başla çalışacaklarını kaydeden Başkan Gül, “İlçemizdeki turizmcilerle yurtdışındaki tüm turizm fuarlarına katılarak etkili bir tanıtım yapacağız. Aynı zamanda Türkiye’yi il il dolaşarak ilçemizdeki yerli turist payını da artırmak için gayret edeceğiz. 2018 yılının Kemer için turizmde yeni bir atılım yılı olacağına yürekten inanıyorum. Bu duygu düşüncelerle tüm hemşehrilerimin ve milletimizin yeni yılını bir kez daha kutlarken, 2018’de tüm dileklerinizin gerçeğe dönüşmesini dilerim” diye konuştu.