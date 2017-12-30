YILBAŞI TATİLİYılın son günü olan 31 Aralık, Pazar gününe denk geliyor. Dolayısıyla 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil. 30 Aralık Cumartesi ile birlikte düşünüldüğünde çalışanlar için üç günlük bir tatil fırsatı doğuyor.

2017'de çalışanlar hafta sonları dahil 113.5 gün tatil yaptı. Bir başka deyişle 2016'ya göre 5 gün daha az tatil yapılmış olundu. 2018 yılında hafta sonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin yapılacak.