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02.01.2018 07:05

2018'de 'göğe bakalım'

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2018'de 'göğe bakalım'
Science Alert dergisi 2018'de yaşanacak gökyüzü olaylarını derledi.

İşte  2018'de kaçırmamanız gereken gökyüzü olayları:

Tutulmalar

Bu yıl tam güneş tutulması olmayacak, ancak dünyanın çeşitli yerlerinden görülebilecek üç tane parçalı güneş tutulması, iki tane tam ay tutulması gerçekleşecek.

31 Ocak - Tam ay tutulması Avustralya, Kuzey Amerika, Doğu Asya ve Pasifik Okyanusu'ndan izlenebilecek.

15 Şubat - Parçalı güneş tutulması Antarktika, Şili ve Arjantin'den görülebilecek.

13 Temmuz - Parçalı güneş tutulması Antarktika ve Avustralya'nın güneyinden izlenebilecek.

27 Temmuz - Avrupa, Afrika, Batı ve Orta Asya ve Batı Avustralya'dan tam ay tutulması izlenebilecek.

11 Ağustos - Parçalı güneş tutulması Kanada'nın kuzeydoğusunda, Grönland'da, Kuzey Avrupa'da ve Asya'nın kuzeydoğusundan görülebilecek.

Meteor yağmurları

Her yıl, bir dizi meteor yağmuru oluyor ve fotoğraf makinenizi hazır ederseniz, olağanüstü fotoğraflar çekebilirsiniz. Bunlardan en önemli ikisi ise Perseid ve Geminid.

12 ve 13 Ağustos tarihlerinde, saatte 60 göktaşının düştüğü Perseid meteor yağmurlarını izleyebilirsiniz.

13 ve 14 Aralık'ta izlenebilecek Geminid meteor yağmurlarında ise saatte 120 göktaşı düşecek.

Kara delik fotoğrafı

Bu yıl Nisan ayında, çok sayıda teleskopun yer aldığı bir proje olan Event Horizon Telescope (EHT), ışığın bile kaçamayacağı kadar fazla çekim gücü olan kara deliğin ufkunun fotoğrafını çekti.

Galaksimizin merkezinde bulunan süper kara delik Sagittaurus A'nın beş günlük gözlem sırasında çekilen fotoğraflarını 2018'in başlarında görebileceğiz.

Ay keşif turları

Ay'ın yüzeyine son ayak basan kişi NASA astronotu Eugene Cernan idi. Bu olay 1972 yılında gerçekleşti.

2018 yılında Ay'a kendimiz gitmiyor olsak da, Ay ile ilgili pek çok olay meydana gelecek.

Hindistan 2018'de tarihinde ilk defa Ay'a bir misyon gönderiyor.

Çin'in Chang'e 4 ve Chang'e 5 misyonları da Ay'da keşif yürütecek.

ABD'nin Ay'a yeniden insan göndereceği söylentileri de bir süredir dolaşıyor.

Google'ın Lunar XPrize yarışmasını da unutmamak lazım. 30 milyon dolarlık yarışma, dünya çapından mühendis, girişimci ve kaşifleri düşük bütçeli robotik uzay keşif metodları geliştirmeye davet ediyor.

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