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02.01.2018 03:00

2018'de asgari ücretin işverene maliyeti ne olacak?

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2018'de asgari ücretin işverene maliyeti ne olacak?
2018 yılı brüt asgari ücretin belirlenmesi ile birlikte asgari ücretin 01 Ocak 2018 tarihi ile 31 Aralık 2018 tarihleri arası işverene maliyeti de netleşti.

İşte 2018 asgari ücretin işverene maliyeti tablosu ve net asgari ücret hesabı:

Brüt asgari ücret:2029 TL,

SGK Primi (%14):284,06 TL

İŞSİZLİK SİG.FONU % 1: 20,29 TL

GELİR VERGİSİ %15: 258,69 TL

DAMGA VERGİSİ % 07,59:15,40 TL

KESİNTİLER TOPLAMI: 563,04 TL,

Asgari geçim indirimi (Bekar ve çocuksuz çalışan için): 152,21 TL

NET ASGARİ ÜCRET: 1.603,00 TL (Bekar ve çocuksuz çalışan için)

İşverene maliyet hesabı 2018

Brüt asgari ücret: 2029,00 TL,

SGK Primi (%15,5 İşveren payı: 314,49 TL,

İşveren işsizlik primi payı (%2): 40,58 TL

İşverene toplam maliyeti: 2.384,07  TL.

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