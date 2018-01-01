2018'de asgari ücretin işverene maliyeti ne olacak?

İşte 2018 asgari ücretin işverene maliyeti tablosu ve net asgari ücret hesabı:
Brüt asgari ücret:2029 TL,
SGK Primi (%14):284,06 TL
İŞSİZLİK SİG.FONU % 1: 20,29 TL
GELİR VERGİSİ %15: 258,69 TL
DAMGA VERGİSİ % 07,59:15,40 TL
KESİNTİLER TOPLAMI: 563,04 TL,
Asgari geçim indirimi (Bekar ve çocuksuz çalışan için): 152,21 TL
NET ASGARİ ÜCRET: 1.603,00 TL (Bekar ve çocuksuz çalışan için)
İşverene maliyet hesabı 2018
Brüt asgari ücret: 2029,00 TL,
SGK Primi (%15,5 İşveren payı: 314,49 TL,
İşveren işsizlik primi payı (%2): 40,58 TL
İşverene toplam maliyeti: 2.384,07 TL.
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