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03.01.2018 03:40

"2018'de ABD'den öldürücü silah alacağız"

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"2018'de ABD'den öldürücü silah alacağız"
Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, 2018 yılında ABD'den öldürücü savunma silahları alacaklarını açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Poroşenko, "Bu yıl ABD'den öldürücü savunma silahı alacağız" diye yazdı.

Associated Press, ABD'li bürokratlara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ukrayna'ya Javelin adlı tanksavar füzeleri de dahil öldürücü silah sevk etme planını onayladığını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert da, Washington yönetiminin Ukrayna'ya toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruması için savunma silahları sevk etme kararı aldığını duyurmuştu. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ise, ABD'nin Ukrayna'daki askeri rolünün artmasını beklemediğini söylemişti.

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