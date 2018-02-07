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07.02.2018 18:30

2018 YÖKDİL başvuruları başladı! Başvuru şartları neler?

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2018 YÖKDİL başvuruları başladı! Başvuru şartları neler?
Yükseöğretim Kurulu tarafından gerçekleştirilen YÖKDİL'in dördüncü sınavı için başvurular başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, YÖKDİL başvuruları nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2017 yılında ilk defa uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için adaylar hazırlık içinde. Yabancı dil yeterliliğini belirlemek için gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının dördüncüsü için başvurular başladı. Peki, YÖKDİL sınavına başvurular nasıl yapılır? 2018 YÖKDİL başvuruları ne zaman bitiyor? YÖKDİL sınavına kimler başvuru yapabilir? İşte 2018 YÖKDİL başvuru detayları..

YÖKDİL BAŞVURULARI NASIL YAPILIR, NE ZAMAN BİTİYOR?

YÖK tarafından yabancı dil yeterliliğini belirlemeye yönelik yapılan YÖKDİL sınavının dördüncüsü için başvurular 7 Şubat'ta alınmaya başladı. Sınava katılacak adaylar başvuruların ne zaman biteceğini araştırırken, başvuruların nasıl yapılacağını da sorguluyor. 2018 YÖKDİL sınavına başvurular 16 Şubat 2018 tarihinde saat 18.00'e kadar yapılabilecek.

2018 YÖKDİL sınavına başvurular yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

2018 YÖKDİL NE ZAMAN? SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Dördüncü YÖKDİL sınavı, 17 Mart 2018 Cumartesi günü saat 14.00'de tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav 30 ilde 35 sınav merkezinde yapılacak. YÖKDİL sınav ücreti başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecek. YÖKDİL sınav başvuru ücreti 85,00 TL'dir.

Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecek.

Adayların sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalı gerekmektedir.

SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında, yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz türü için ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şeki lde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde belirtilen adrese, itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan itirazl ar dikkate alınmayacaktır.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sınav takviminde belirtilen tarihler arasında , yokdil.yok.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu vasıtasıyla yapacaklardı r. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden kredi /banka kartı vasıtasıyla 10,00 TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve ıslak imzalı bu formu, üzerinde be lirtilen adrese , itiraz süresi içinde ulaştırması gerekmektedir. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında ulaşmayan veya başka kanallardan yapılan it irazlar dikkate alınmayacaktır.

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