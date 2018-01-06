2018 yılında öleceklerin listesini açıkladılar!

Önceki yıllarda yaptığı 'isabetli' tahminlerle adından söz ettiren site, 'uzman komitemiz tarafından saptanmış' ifadesine yer vererek bu yıl listesinde yer alan 50 ismi şöyle açıkladı;
ilk sırada, Michael Douglas'ın da babası olan 102 yaşındaki Kirk Douglas yer alırken, 5'inci sırada Kraliçe Elizabeth'in eşi, 97 yaşındaki Edinburg Dükü Prens Philip bulunuyor. Modacı Pierre Cardin (96), Zimbabve cumhurbaşkanlığı koltuğunu bırakan Mugabe (94), George Bush (94), ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour (94), Sean Connery (88), ünlü fizikçi Stephen Hawking (76) yer alıyor.
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