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06.01.2018 22:00

2018 yılında öleceklerin listesini açıkladılar!

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2018 yılında öleceklerin listesini açıkladılar!
ABD merkezli 'The DeathList' internet sitesinin her yıl yayınladığı o yıl içinde ölecek isimlere dair tahminleri yer alırken, bu yıl da 50 ünlü isim açıklandı

Önceki yıllarda yaptığı 'isabetli' tahminlerle adından söz ettiren site, 'uzman komitemiz tarafından saptanmış' ifadesine yer vererek bu yıl listesinde yer alan 50 ismi şöyle açıkladı;

ilk sırada, Michael Douglas'ın da babası olan 102 yaşındaki Kirk Douglas yer alırken, 5'inci sırada Kraliçe Elizabeth'in eşi, 97 yaşındaki Edinburg Dükü Prens Philip bulunuyor. Modacı Pierre Cardin (96), Zimbabve cumhurbaşkanlığı koltuğunu bırakan Mugabe (94), George Bush (94), ünlü Fransız şarkıcı Charles Aznavour (94), Sean Connery (88), ünlü fizikçi Stephen Hawking (76) yer alıyor.

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