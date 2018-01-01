2018 yılında çıkacak akıllı telefonlar ve özelliklerini, beklediğimiz yeni trend ve teknolojileri sizler için videomuzda bir araya getirdik.

Shiftdelete - Akıllı telefon başta olmak üzere teknoloji dünyasında, rekabetin kıyasıya yaşandığı 2017 yılını geride bıraktık. Peki 2018 yılında çıkacak akıllı telefonlar ve özellikleri neler? 2018 yılında bizi hangi trendler ve modeller bekleyecek?

Samsung

Samsung Galaxy S9 ailesiyle beraber Galaxy Note 9, Samsung’un 2018 yılında çıkaracağı üst segment modeller olarak yer alacak.

Galaxy S9‘un tasarımı az çok kesinleşti. Teknik özellikleri de. Parmak izi okuyucusunun arka tarafta kameranın altına alındığını gördüğümüz Galaxy S9’da, S9 ve S9 Plus arasındaki ayrım daha da artırılacak. Genel olarak tasarım tarafında S8’in devamı niteliğinde olacak olan S9’da, performans geliştirmeleri dikkat çekecek.

Apple

iPhone’un 10. yılına özel çıkan iPhone X, şirketin yeni iPhone modellerinin de çatısı olacak. iPhone XI ve XI Plus modelleri karşımıza çıkabilir.

İsimlendirme olarak pek bilgi henüz gelmiyor. Gelen bilgiler de sadece tahminden ibaret. Apple, biraz iPhone X ile beraber isimlendirmesini karıştırdı.

iPhone X tasarımının özelliklerinin güncellendiği yeni bir model ve onun daha büyük ekranlı olan 6.1 inçlik Plus varyantının çıkması, 2018’in beklentilerinden.

2018’de ayrıca Apple, mevcut iPhone tasarımını SE ya da Classic olarak da 3. model gibi piyasaya sürebilir.

Huawei

Dünyanın en büyük üreticileri arasında giren Huawei, 2018’e Huawei P20 modeliyle girecek. Mate 10 Pro’daki gelişmiş özelliklerin üzerine daha da katarak girecek olan P20, çıtayı daha da yükseltecek.