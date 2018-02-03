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04.02.2018 00:10

2018 yılı resmi tatil günleri! İşte okulların kapanacağı tarih

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2018 yılı resmi tatil günleri! İşte okulların kapanacağı tarih
2018 tatil günleri, planlarını şimdiden çizmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı.

Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı veya okulların kapanacağı tarihe göre tatil günleri planlamasını yapacak olan vatandaşlar, 2018 yılı içerisindeki durumu sorguluyor. Peki, 2018 tatil günleri nasıl şekillenecek?

İşte, okullar ne zaman kapanacak sorusunun da cevaplandığı tatil günleri hakkında detaylı bilgiler

2018 tatil günleri ve okullar ne zaman kapanacak sorusu, yıllık izinlerine şimdiden şekil vermek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dini ve resmi olmak üzere birçok tatil gününü içerisinde barındıran 2018 yılı, plan yapmak isteyen kişiler tarafından tatil günleri odağı ile araştırılıyor. Peki, 2018 tatil günleri nasıl şekillenecek? İşte, detaylı bilgiler 

2018 TATİL GÜNLERİ 

YILBAŞI 1 GÜN 01 OCAK 2018 PAZARTESİ

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN 2018 PAZARTESİ

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ 1 GÜN 01 MAYIS 2018 SALI 

ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS  2018 CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI AREFESi YARIM GÜN 14 HAZİRAN  2018 PERŞEMBE
RAMAZAN BAYRAMI 1 GÜN 15 HAZİRAN 2018 CUMA
RAMAZAN BAYRAMI 2 GÜN 16 HAZİRAN  2018 CUMARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 3 GÜN 17 HAZİRAN  2018 PAZAR

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ 1 GÜN 15 TEMMUZ 2018 PAZAR

KURBAN BAYRAMI AREFESİ YARIM GÜN 20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 21 AĞUSTOS  2018 SALI 
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 22 AĞUSTOS  2018 ÇARŞAMBA
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 23 AĞUSTOS  2018 PERŞEMBE 
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 24 AĞUSTOS  2018 CUMA

ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE

CUMHURİYET BAYRAMI 1 GÜN 29 EKİM  2018 

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

18 Eylül Pazartesi günü ilk ders gününe başlayan öğrenciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatiline 19 Ocak Cuma günü girecek. Yarıyıl tatili 4 Şubat 2018 tarihinde tamamlanacak. 

Öğrenciler 5 Şubat tarihinde başlayacakları yeni dönemin ardından 8 Haziran 2018 tarihinde yaz tatili dönemine girecek.

 

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