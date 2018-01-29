2018 sömestr tatili uzadı mı?, 15 tatil ne zaman bitecek?, Okullar ne zaman açılıyor? Milyonlar öğrenci ve veli bugünlerde bu soruların cevabını merak ediyor.

19 Ocak'ta başlayan 2018 sömestr tatilinin ya da diğer adıyla 15 tatilin tadını çıkartan öğrenciler bir yandan da 2018 sömestr tatili uzadı mı?, 15 tatil ne zaman bitecek?, Okullar ne zaman açılıyor? diye merak ediyor . İşte 2018 sömestr tatili ile ilgili tüm detaylar...

2018 sömestr tatili uzadı mı?, 15 tatil ne zaman bitecek?, Okullar ne zaman açılıyor? Bu üç soruya verilen yanıt bugünlerde öğrenci ve veliler için ana gündem. 15 tatilin tadını çıkartan öğrenciler bir yandan da okulların me zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Sömestr tatili ne zaman bitecek? 2018 sömestr tatili uzadı mı? İkinci dönem ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman bitecek?Okullar ne zaman açılıyor? Bütün bu soruların yanıtları MEB'in yayınladığı çalışma takviminde yer alıyor. İşte öğrenvilerin bugünlerde en çok merak ettiği 2018 sömestr tatili uzadı mı?, 15 tatil ne zaman bitecek? Okullar ne zaman açılıyor? sorularının yanıtları...

19 Ocak cuma günü itibariyle okullar 15 tatil arasına girdi. Tatilin tadını çıkaracak öğrenciler ise okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ikinci dönemin başlama tarihini belirledi. Peki 15 tatil bu sene ne zaman bitecek? 2018 sömestr tatili uzadı mı?, 15 tatil ne zaman bitecek?, Okullar ne zaman açılıyor? Yoğun bir dönem geçiren öğrenciler 15 tatilinin 30 gün olup olmayacağını merak ediyor. İşte 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı Sömestr tatili gelişmeleri.

15 TATİL NE ZAMAN BİTECEK? OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

MEB'in yayınladığı çalışma takvimine göre 15 tatil yani Sömestr 20 Ocak 2018 - 4 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak.

Sömestr tatili bitimiyle ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak. Yoklamalar bu tarihten itibaren alınmaya başlayacak ve ders programı belirlenecek.

15 TATİL 30 GÜN MÜ OLUR MU?

Özellikle sosyal medya üzerinde 15 tatil yani sömestrın 30 gün iddia edildiği gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl da gündeme gelen sömestr tatilinin 30 gün olacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'dan henüz bir açıklama gelmezken şuan için 15 gün olması öngörülüyor. Her sene çıkan asılsız iddialar nedeniyle öğrenciler heyecanlanıyor. Fakat 2017 - 2018 eğitim öğretim döneminde de sömestr tatili 15 gün olacak. Aksi bir durum olması durumunda son dakika gelişmeleri bu sayfadan takip edebilirsiniz.

OKULLARIN 2. DÖNEMİNE DENK GELEN RESMİ TATİLLER

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil

- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)

2018 sömestr tatili uzadı mı?, 15 tatil ne zaman bitecek?, Okullar ne zaman açılıyor? Milyonlar öğrenci ve veli bugünlerde bu soruların cevabını merak ediyor. 19 Ocak'ta başlayan 2018 sömestr tatilinin ya da diğer adıyla 15 tatilin tadını çıkartan öğrenciler bir yandan da 2018 sömestr tatili uzadı mı?, 15 tatil ne zaman bitecek?, Okullar ne zaman açılıyor? diye merak ediyor . İşte 2018 sömestr tatili ile ilgili tüm detaylar...