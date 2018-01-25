2018 için korkutan deprem tahmini

Bilim insanları, 2018 yılı içerisinde büyük depremlerin sayılarında artış yaşanacağını öngörüyor.

Geological Society of America'nın 2017 Ekim sayısında sunulan bir araştırmada Montana Üniversitesi'nden Rebecca Bendick ve Colorado Üniversitesi'nden Roger Bilham 'ın söylediğine göre, Dünya dönüşünün yavaşlaması ile Dünya genelinde daha fazla deprem olması arasında bir ilgi olabilir.

Birkaç yıl önce Dünya'nın dönüş hızı yavaşlamaya başlamıştı ve araştırmacılar, 2018 yılında ciddi depremlerin sayısında bir artış olabileceğini düşünüyorlar. Tahminlere göre bu yıl, 7 ve üzeri şiddetli depremlerin sayısı normalden 2 ile 5 arasında daha fazla olabilir.

Bilham'ın geçtiğimiz yıl bir BBC Science in Action podcast'ında söylediğine göre 2017 yılı deprem açısından "rahat" geçmişti ve sadece 6 büyük deprem yaşanmıştı. Ancak bu sayı, 2018 yılında 20'ye kadar çıkabilir.

Geçtiğimiz yüzyıl içerisinde gezegenin yavaşlamasına bağlantılı olarak depremlerin sayısında %25-30 civarında artış gözlemlenmiş durumda. Yavaşlamanın başlamasının ardından büyük depremlerin sayısında artış gözlemlenmekte ve bu da, potansiyel olarak aşırı yıkıcı olabilecek depremler için beş-altı yıllık bir hazırlanma dönemi sunuyor.

Araştırmada belirtilene göre 2017 yılı, 2011 yılında başlayan yavaşlama sürecinin altıncı yılını işaret etmekte ve bu da gezegenin artan sismik aktivite döneminin içinde olduğu anlamına geliyor. Ayrıca depremler için erken uyarı sistemleri de hayati önem taşımakta. Kazanılacak olan fazladan birkaç saniye bile, otomatik sistemlerin asansörleri, trenleri ve ağır makineleri durdurmalarını sağlayabilir ve bu da daha fazla kişinin can güvenliğinin sağlanması anlamına gelebilir...(chip online)