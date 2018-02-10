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10.02.2018 16:20

2018 doğum parası ne kadar? Kimler alabilir, başvuru nasıl yapılır?

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2018 doğum parası ne kadar? Kimler alabilir, başvuru nasıl yapılır?
Devletin annelere desteği olan doğum parası ücreti 2018 yılı için ne kadar olacak? Doğum parası nereden alınır? Kimler, nasıl doğum parası alır? Başvuru nasıl yapılır? İstenen belgeler nelerdir?

Doğum yardımının 2018 yılında ne kadar olacağı konusunda bakanlık tarafından henüz bir resmi açıklama gelmedi. Şu an için Devlet, doğan her çocuk başına karşılıksız üç farklı destek sağlıyor. 300 lira ile 600 lira arasında değişen doğum yardımı ve 149 TL de süt parası veriliyor.

DOĞUM PARASI NE KADAR?

Birinci çocuklarından dolayı 300 TL
İkinci çocuklarından dolayı 400 TL,
Üçüncü ve sonraki çocuklarından dolayı da 600 TL
Bu tutarlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının ortak kararı ile artırılabiliyor.


DOĞUM PARASI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR ?

Süt parası için doğum yapan kişinin kendisinin veya eşinin SSK veya Bağ-Kur'lu olması ve en az 120 gün prim ödemiş olması gerekiyor.
Kadına 15 Mayıs 2015'ten sonra doğan ilk çocuk için 300, ikinci çocuk ta 400, üçüncü çocukta 600 TL doğum yardımı yapılır.

KİMLER DOĞUM YARDIMI ALABİLİR?

Doğum yardımından Türk vatandaşları ve mavi kartlılar yararlanabilirler. Annenin ya da babanın veya her ikisinin Türk vatandaşı olması halinde doğum yardımından yararlanmak mümkündür. Dolayısıyla yalnızca annenin Türk vatandaşı olması halinde doğum yardımından yararlanılabileceği gibi, yalnızca babanın Türk vatandaşı olması halinde de doğum yardımından yararlanılabilir.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILIYOR ?

Yardım için başvurular, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tl Müdürlüklerine, Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine, ilçelerde ise kaymakamlık binalarının içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak. Başvuru yaparken yeni doğan çocuğun nüfus cüzdanı yanınızda olmalı.
Anne ya da baba çocuğun TC kimlik numarasıyla isterse Aile Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilir.

DOĞUM YARDIMI PARASI HANGİ HESABA YATACAK ?

Başvurunuzdan sonra size yapılacak yardım parası PTT'ye adınıza yatırılacaktır. Bu para direk annenin adı ve soyadı üzerine yatar. Ve sadece anne çekebilir.

DOĞUM PARASI SORGULAMASI NASIL YAPILIR ?

E-devlet üzerinden doğum parası hakkı sorgulanabiliyor.

YARDIM BORCA KARŞILIK HACZEDİLEBİLİR Mİ?
Doğum yardımı hiçbir vergi kesintisine tabi olmadığı gibi haczedilmesi de mümkün değildir. Bu nedenle doğum yardımı alacak kişinin borcu olması halinde doğum yardımına haciz konulması söz konusu olamayacaktır.

 

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