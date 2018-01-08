2018 DGS sınav ve başvuru tarihi ne zaman?

On binlerce öğrencinin merakla beklediği DGS sınavı nihayet belli oldu. 2018 DGS sınavı ne zaman? DGS sınavı başvuru tarihleri ne zaman? 2 yıllık ön lisans, lisans programına nasıl çevrilebiliyor?

Dikey Geçiş Sınavı diye adlandırılan (DGS), Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön lisans programlarından mezun olan öğrencileri bir üst program olan 4 yıllık lisans programına geçiş hakkı sunmaktadır. Her yıl belli aralıklarla düzenli olarak yapılan DGS sınavı tarihleri belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanmaya başlayan tarihler, sınava girerek lisans mezunu olmak isteyen öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

2018 DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS’nin başvuru tarihleri 16 Mayıs 2018 ile 24 Mayıs 2018 tarihleri arasında olacak. DGS’ye girmeye hak kazanan öğrenciler için sınav 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 2 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak.

NE TÜR BİR SINAV OLACAK?

Sınavda adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme becerilerinin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Buna göre ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav saat 09:30’da başlayacak ve süresi 140 dakika olacaktır.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Meslek yüksek okulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olan öğrenciler, o yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksek okullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları, aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilenler DGS’ye başvurabilirken, açık öğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS’ye başvuramamaktadır. Adaylar, TC Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin kendi internet sitesinden sınav giriş belgelerini alabilirler.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

-Ön Lisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

-Onaylı transkript (not dökümü – 2 suret, 1 sureti onaylı)

-Onaylı ders içerikleri (2 suret, 1 sureti onaylı)

-6 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekir)

-Askerlik Durum Belgesi (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için, askerlik şubelerinden alınacak.)

-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Nüfus cüzdanı görülmek koşulu ile)

-2017-DGS sonuç belgesinin internet çıktısı