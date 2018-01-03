ÖGİ’nin 2017 Yılı Basın Hak İhlali Raporuna göre 2017’de 187 gazeteci gözaltına alındı, 58’i tutuklandı ve 189 gazeteci hakkında dava açıldı.

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ), “2017 Yılı Basın Hak İhlali Raporu”nu açıkladı. Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Diyarbakır Temsilciliği’nde düzenlenen toplantıya çok sayıda gazeteci ellerinde gazetecilere yönelik baskılara dikkat çeken afişler taşıyarak katıldı.

“2017 yılını basın özgürlüğü açısından kötü bir tabloyla geride bıraktık” denilen açıklamada tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için ortak mücadelenin gerekli olduğuna dikkat çekildi.

TGS Diyarbakır temsilcisi Mahmut Oral’ın da katıldığı toplantıda raporu açıklayan ÖGİ Sözcüsü Hakkı Boltan, yıllık raporlarını açıklayacakları günün gecesinde 4 basın kuruluşunun internet sitesine erişim engeli getirildiğine dikkat çekerek, bu tür girişimleri kınadığını belirtti.

Boltan, bu tür baskı ve engellemelerle hiçbir sonucun alınamayacağına vurgu yaparak, “Baskı ve engellemelerle sonuç alınsaydı İran bugün bu noktada olmazdı” dedi.

TUTUKLU GAZETECİLER ÖZGÜR BIRAKILSIN

Ardından Gazeteci Ömer Tur, hazırlanan yıllık hak ihlalleri raporunu açıkladı. Raporda, 2017 yılını geride bırakırken demokrasinin vazgeçilmezi ifade ve basın özgürlüğünün yargı kıskacına alınarak yok sayıldığı belirtildi. “Çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) basın kuruluşları kapatıldı, mal varlıklarına el konuldu. Yine KHK’dan dolayı çok sayıda gazeteci işinden oldu” denilen raporda şu ifadelere yer verildi: “Gazeteciler yıl boyunca adliye koridorlarını aşındırdı. Yıl içinde yargılanan gazetecilerin bir kısmı hapis cezası, bir kısmı ise para cezası aldı. Baskı ve davalara rağmen gazeteciler, “Gazetecilik suç değildir” diyerek, ne tutuklu ne de yargılanan meslektaşlarını yalnız bırakmadı. Demokrasinin en önemli unsuru olan basın özgürlüğünün sağlanması için basın örgütlerini ve meslektaşlarımızı ortak mücadele etmeye, yan yana durmaya ve baskıları birlikte kırmaya davet ediyoruz.

Özgür Gazeteciler İnisiyatifi (ÖGİ) olarak gazetecilerin gözaltına alınmadığı, tutuklanmadığı ve yargılanmadığı bir yıl diliyoruz. Tüm tutuklu ve hükümlü gazetecilerin hiçbir koşul önlerine konulmadan derhal özgür bırakılmalarını istiyoruz.”

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ YARGI KISKACINDA

“Ülkenin KHK’lerle yönetildiği 2017 yılında baskıcı ortamdan en çok insan hakları savunucuları, aydınlar, akademisyenler, siyasetçiler ve gazeteciler nasibini aldı” değerlendimesine yer verilen raporda, basın özgürlüğünün yok sayıldığı söylenerek basın üzerindeki baskıların hiç durmadığı vurgulandı. Gazetecilerin haberlerinden dolayı gözaltına alınıp tutuklandığı, olay ve olgulara iktidarın penceresinden bakmayan muhalif basın üzerinde “yargı sopası” Demoklesin Kılıcı gibi durmadan sallandırıldığı belirtilen basın toplantısında hak ihlalleri sıralandı.

Bir gecede 4 haber sitesine erişim engellendi

RAKAMLARLA 2017’DE HAK İHLALLERİ

2017 yılında basın hak ihlalleri verileri şöyle:

- 187 gazeteci gözaltına alındı. Gazetecilerin çoğu ya haber takibi sırasında ya da “ihbar” üzerine evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

- 58 gazeteci tutuklandı. Tutuklanan gazetecilerin çoğu hala tutuklu yargılanıyor. Gazeteci iddianamelerinde, haberler ve fotoğraflar suç delili olarak gösterildi.

- 15 gazeteci serbest bırakıldı.

- Türkiye’de şu an 165 gazeteci tutuklu bulunuyor.

- 189 gazeteci hakkında dava açıldı.

- 81 gazeteci para ve hapis cezasına çarptırıldı. 81 gazeteciye toplam 183 yıl 4 ay 18 gün hapis ve toplam 333 bin 120 TL para cezası verildi.

- 373 gazetecinin yargılaması sürdü.

- 18 gazeteci haber takibinde saldırıya maruz kaldı.

-1 gazeteci kaçırılarak ölümle tehdit edildi.

- 1 gazeteci haber takibinde silahla tehdit edildi.

- 1 gazeteci öldürüldü.

- Çıkarılan KHK kapsamında 35 basın yayın kuruluşu kapatıldı.

- 2016 kapatılan basın yayın kuruluşların mal varlıkları TMSF tarafından satışa çıkarıldı.

- 3 televizyon kanalı TÜRKSAT’an çıkartıldı.

- 5 televizyon kanalının lisansı iptal edildi.

- 37 basın yayın kuruluşunun internet siteleri erişime engellendi.

- 5 gazeteci sınır dışı edildi.

- 25 gazetecinin işine son verildi

- 100 gazetecinin basın kartı iptal edildi.