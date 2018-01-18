200 bini aniden ölmüştü; nedeni ortaya çıktı

2015 yılında Kazakistan'da, 3 haftalık süre içinde Saiga Antilobu türüne ait 200 bin hayvan aniden öldü. Benzer kitlesel yok oluşlar, antilopları 1998 ve 2010 yılında da vurmuştu.

Mayıs 1998’de 270 bin, Mayıs 2010’da 12 bin ve son olarak 2015’te 3 hafta içinde 200 bin Saiga Antilobu, anlaşılmayan sebeple öldüler. Tahminlere göre 98’den önce 70 binden fazla Saiga, aynı şekilde kurban olmuştu.

Son yaşanan toplu ölümde Saiga antilobu türünün yüzde 60’ı yok olmuştu ve tür, neslinin kritik derecede yok olma tehlikesiyle yüz yüze kalmıştı.

Bilim insanlarının ilgiyle araştırdığı bu büyük kitlesel yok oluşun ardında neyin yattığı ortaya çıktı.

2015 yılındaki ilk araştırmaların sonuçları, antiloplara bulaşan “pasturelloz” adı verilen bir bakteriyi ortaya çıkarmıştı. Fakat bu bakterilerin o dönemde ölen antilopların vücutlarında onlara zarar vermeden yaşadığını öne sürdü.

Ardından ise tablo değişti. Sıcaklık değişimleri, antilopların kanlarında bulunan bakterilerin fırsatçı birer mikroorganizmaya dönüşmelerine neden oldu.

Zaman içinde anne Saiga’lar, bünyeleri zayıf durumdayken doğum yapmaya başladı ve sonrasında doğan her yavru Saiga da aynı bakteri türünün esiri olarak yaşama başladı. Yani salgın, kalıtılıyordu!

Öte yandan 2002 yılından bu yana kritik derecede azalan Saiga popülasyonunu tehdit eden başka faktörler de ortaya çıktı. Saigaların tarihte hakim oldukları bölgelerde yapılan şehirleşme çalışmaları onları göçe zorluyor. Yüksek orandaki yasak ve kaçak avlanma vakaları, Saiga’ların sonunu getiren insan kontrolündeki diğer etmen.

Yapılan çalışmalara göre Saiga antilobunun nesli tükenecek ve bu engellenmesi mümkün olmayan bir veri.