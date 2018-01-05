20 yaşındaki erin şüpheli ölümü TBMM'de

Yarkadaş: "Askere kısa bir süre önce giden Kadir Kılınç'ın ölümü araştırılmalıdır. Aile, çocuklarının intihar ettiğine inanmıyor."

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, intihar ettiği öne sürülen er Kadir Kılınç'ın ölümünü TBMM'ye taşıdı. Şehidin anne ve babası ise "Oğlumuzun ölümünün üstü örtülmesin" dedi.

Yozgat'ta vatani görevini yaparken yaşamını yitirdiği açıklanan er Kadir Kılınç'ın cenazesi İstanbul'da defnedildi. Şahkulu Sultan Dergahı'ndaki törene CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz ile Belediye Başkan Yardımcıları Sadık Kayhan ve Abdullah Der de katıldı. Törende İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri de hazır bulundu.

Törene katılan CHP'li Yarkadaş, şehid Kadir Kılınç'ın babası Semih Kılınç ile annesi Birgül Kılınç'tan olaya ilişkin bilgi aldı. Baba ve anne Kılınç, CHP'li Yarkadaş'a "Oğlumuz hayat doluydu. İntihar etmesi mümkün değil. Lütfen takipçisi olun" dedi. Anne Birgül Kılınç, "Oğlum askere 15 gün geç gitti diye üzülüyordu. Bugün ise cennete gidiyor" sözlerini dile getirdi.

Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, 20 yaşındaki Kadir Kılınç'ın ölümünün üzerindeki perdenin kaldırılmasını istedi. Yarkadaş, konuyu TBMM'ye taşıdığını da belirtti.

"KAMUOYUNU RAHATLATIN VE SORUŞTURMA AÇIN"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdiğini söyleyen Yarkadaş, "Aileye çelişkili bilgiler veriliyor. Ölümün intihar sonucu gerçekleştiği belirtiliyor. Aile ise buna ihtimal vermiyor. Ailenin ve kamuoyunun kafasındaki soru işaretleri giderilmelidir" dedi.

Kadir Kılınç'ın Ataşehir'de ikamet ettiğini belirten Yarkadaş, şöyle konuştu:

"Anne ve babasından edindiğim bilgiye göre, şehit er Kadir Kılınç kısa bir süre önce vatani görevini yapmak üzere Yozgat'a gidiyor. İddiaya göre, dün akşama doğru, komutanları elinde gördüğü cep telefonunu alıyor ve kendisine şiddet uyguluyor. Aileye gelen bilgiye göre, genç askerimiz bu muamele sonrası intihar ediyor. Ancak aile bu iddiaya ihtimal vermiyor ve çocuklarının şiddet uygulanarak öldürüldüğünü söylüyor. Çünkü şehidin alnından vurulduğu belirtiliyor. Bir grup avukat arkadaş, bugün aile ile görüştü. Konuyu takip ediyoruz. Cep telefonu tartışması sonrası yaşanan ölüm vakası her yönüyle irdelenmeli ve sorumlular cezalandırılmalıdır."

"ŞÜPHELİ ÖLÜM"

Kadir Kılınç'ın iddia edildiği üzere şiddete maruz kalıp kalmadığının soruşturulmasını da talep eden Yarkadaş, "Her yönüyle şüpheli bir ölüm" ifadesini kullandı.

Kılınç Ailesi'nin evlatlarını kaybetmenin acısını yaşadığını da belirten Yarkadaş, "İlgili bakanlık, kamuoyu vicdanını rahatlatacak gerekli incelemeyi derhal başlatmalıdır" çağrısında da bulundu.

Askerde yaşanan şüpheli ölümlere bir yenisinin daha eklendiğini belirten Yarkadaş, "Şiddet hiçbir şekilde mazur görülemez. İlgili komutanların ifadeleri deliller karartılmadan alınmalıdır" dedi.

Öte yandan cemevindeki törene katılan askeri yetkililer de aileye soruşturmanın sürdüğü ve konunun açıklığa kavuşacağına ilişkin bilgi verdi.