  • BIST 120.702
  • Altın 162,952
  • Dolar 3,7493
  • Euro 4,6608
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
28.01.2018 20:10

20 ilde FETÖ operasyonu

»
20 ilde FETÖ operasyonu
SİİRT Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Siirt merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 26 şüpheli, gözaltına alındı. 

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, operasyonun 20 ilde eş zamanlı başlatıldığı ve 26 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 26 Ocak 2018 tarihinde Siirt merkezli 20 farklı ilde eş zamanlı olarak, ilimizde görev yapmış 31 şahsa yönelik yapılan operasyon neticesinde; görevde olan/ihraç edilen 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 11 astsubay, 10 uzman erbaş, 1 öğretmen ve 1 ev hanımı olmak üzere toplam 26 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari konumunda olan 5 şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir." 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlıktan Türk Tabibleri Birliği hakkında suç duyurusu28 Ocak 2018 Pazar 17:19
  • Usta sanatçı Cüneyt Arkın'dan 'Zeytin Dalı' paylaşımı28 Ocak 2018 Pazar 17:11
  • Kadıköy'deki o saldırgan için karar çıktı28 Ocak 2018 Pazar 17:01
  • Şehit Başsavcı Uzun'un adı bombanın üzerine yazıldı28 Ocak 2018 Pazar 16:59
  • Son Dakika... Reyhanlı'ya roketli saldırı28 Ocak 2018 Pazar 16:47
  • Afrin şehidi uzman çavuşu, binlerce kişi uğurladı28 Ocak 2018 Pazar 16:33
  • TSK Burseya Dağı'nı böyle ele geçirdi!28 Ocak 2018 Pazar 16:00
  • Şehit eşini üniformasıyla karşıladı28 Ocak 2018 Pazar 15:56
  • 20 ilde FETÖ operasyonu28 Ocak 2018 Pazar 15:27
  • TSK duyurdu: Burseya Dağı ele geçirildi28 Ocak 2018 Pazar 15:00
    • FOTO GALERİ
    • TSK Burseya Dağı'nı böyle ele geçirdi!
    • Okullardaki ‘Şeriat Yemini’ özel yaşammış!
    • CHP gençliğinde seçim heyecanı!
    VİDEO GALERİ
    • FSM'de intihar girişimi
    • TSK duyurdu: Burseya Dağı ele geçirildi
    • Trenin önüne itti, "Şeytanın emrini yerine getirdim" dedi!
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2017 Gerçek Gündem | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti