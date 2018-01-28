20 ilde FETÖ operasyonu

SİİRT Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'askeri yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Siirt merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 26 şüpheli, gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, operasyonun 20 ilde eş zamanlı başlatıldığı ve 26 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilerek, şöyle denildi:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzce FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 26 Ocak 2018 tarihinde Siirt merkezli 20 farklı ilde eş zamanlı olarak, ilimizde görev yapmış 31 şahsa yönelik yapılan operasyon neticesinde; görevde olan/ihraç edilen 1 binbaşı, 2 üsteğmen, 11 astsubay, 10 uzman erbaş, 1 öğretmen ve 1 ev hanımı olmak üzere toplam 26 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Firari konumunda olan 5 şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir."