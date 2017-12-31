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01.01.2018 02:20

20 gündür kayıp kadının cesedi nehirde bulundu

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20 gündür kayıp kadının cesedi nehirde bulundu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 19 gündür kayıp olarak aranan kadının, Menderes Nehri'nde cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Atça Mahallesi Hasırcı Ovası mevkisindeki Menderes Nehri içerisinde bir ceset gören avcılar, durumu jandarma ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alıp bir kadına ait olduğunu tespit ettikleri cesedi nehirden çıkardı.

Cesedin 19 gün önce kaybolan 42 yaşındaki Rahime Yüce'ye ait olma ihtimali üzerinde duran ekipler, Yüce'nin ailesine durumu aktardı.

Aile bireyleri, cesedin Yüce'ye ait olduğunu teşhis etti.

Yüce'nin yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü. Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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