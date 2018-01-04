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04.01.2018 20:45

20 bin öğretmen alınacak!

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20 bin öğretmen alınacak!
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 20 bin öğretmen alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen adaylarını mutlu edecek haber geldi. Binlerce öğretmen adayının büyük bir merakla beklediği öğretmen alımı ile ilgili Bakan Yılmaz açıklama yaptı.

Yılmaz: "Bugün her 3 öğretmenden 2'sinin ataması bizim dönemimizde gerçekleştirildi. Özlük haklarını da kısmen iyileştirdik. Haftada 15 saat ek dersle birlikte 2002'de öğretmenimize verilen toplam aylık 635 lirayken bugün 4 bin liraya yaklaşmış durumdadır. 2002'deki dolar karşılığı 380 doların altıydı, şimdi ise kura göre 940 ile 950 dolar civarında. Yine öğretmen ihtiyacımızı karşılamak üzere önümüzdeki ay duyurusuna çıkacağız. 20 bin öğretmen alımını gerçekleştireceğiz. Yeni öğretmenlerimizle birlikte eğitim ailemizi daha da güçlendirip 18 milyon evladımıza, 7 milyon 700 bin de üniversitede var, toplam 25 milyon evladımıza hak ettikleri nitelikli ve kaliteli eğitimi vereceğiz." dedi.

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