20 bin kadın girişimci mikrokredi ile hayat buldu

2012 yılında faaliyete geçen ve bugüne kadar 20 binin üzerinde girişimciye destek sağlayan Sarıyer Mikrokredi Merkezi sayesinde binlerce kadın hayata tutunuyor.

Sarıyer Belediyesi’nin girişimci kadınlara destek olmak için başlattığı Mikrokredi Merkezi, kadınların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Merkez’den destek alarak kendi işini kuran kadın girişimciler, emeklerinin karşılığını almaktan büyük keyif alıyor. ‘14 Şubat Sevgililer Günü’ öncesinde düzenlenen ‘Hayat Sevince Güzel’ isimli kermeste buluşan Sarıyerli kadınlar, ürettikleri ürünleri satışa çıkarmanın haklı gururunu yaşadı. Sarıyer Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda gerçekleşen sergide, birbirinden güzel takı ve süs eşyaları sergilendi.

Mikrokredi ile üretim yapan kadınlara destek olduklarını belirten Sarıyer Mikrokredi Merkezi Şube Yetkilisi Asuman Karataş, desteğin süreceği müjdesini verdi. Kermesin kadın girişimcilerin kendilerine duyduğu özgüveni artırdığını vurgulayan Karataş, Anneler Günü’nde daha büyük bir kermes düzenleyeceklerini söyledi.

HAYATIM TAMAMEN DEĞİŞTİ

Mikrokredi kullanan kadınlar konuştu. Sarıyer Belediyesi’ne teşekkür eden 62 yaşındaki kadın girişimci Nilüfer Akalın, projeyle hayatının tamamen değiştiğini söyledi. Akalın, “7 yıldır Sarıyer Belediyesi’nin kurslarına gidiyorum. Kağıt rolyef kursuna devam ediyorum. Hayatım tamamen değişti diyebilirim. Mikrokredi Merkezi’nden aldığım destekle bütçeme katkıda bulunuyorum. Bunları yaparken her şeyi unutuyorum. Sıfırdan başladım ve şimdi para kazanıyorum” dedi.

KENDİ PARAMI KAZANIYORUM

3 yıldır Mikrokredi desteği aldığını dile getiren bir başka kadın girişimci Gülhan Uğurgil de, artık kendi parasını kazanabildiğini söyledi. Uğurgil, “Aldığım destekle doğal ürünler, salçalar, turşular, baklagiller satıyorum. Sarıyer Belediyesi ve Mikrokredi Merkezi’nin düzenlediği tüm kermeslere katılıyorum. Aldığım kredi sayesinde artık benim de para kazanabildiğim bir işim var” şeklinde konuştu.