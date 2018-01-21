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21.01.2018 19:40

2 vekil hakkında 'Afrin tweet'leri nedeniyle inceleme başlatıldı

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2 vekil hakkında 'Afrin tweet'leri nedeniyle inceleme başlatıldı
HDP'li Yıldırım ve Bilgin hakkında Afrin harekatı tweet'leri nedeniyle inceleme başlatıldı.

Özkan ARSLAN / ANKARA, (DHA)- HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım ile HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik' suçlarından inceleme başlatıldı.

Van Milletvekili Nadir Yıldırım Twitter’da, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde terörist gruplara yönelik cumartesi günü başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nı eleştirerek eylem çağrısı yaptı. Bu tweet'teki ifadeler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekili Yıldırım hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve suç işlemeye tahrik' suçlarından inceleme başlatttı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen'in de Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin Twitter'den tweet atarak yaptığı değerlendirme üzerine yine 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan soruşturma başlatıldı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinden  'Afrin Operasyonu'nu protesto bahanesiyle halkı solkağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalışanlar hakkında da geniş çaplı soruşturma başlatıldı" bigisine yer verildi.

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