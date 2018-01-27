2 milyon 300 bin euro yolda kayboldu

Almanya'nın Hamburg kentinden yüklenen paraları Kiel kentine taşıyan araçta bulunan 2 milyon 300 bin euro yolda kayıplara karıştı.
Kiel savcılığı, para taşıma aracı sürücüsünün otobanda kendini iyi hissetmeyerek mola verdiğini ve paranın da bu zaman diliminde çalındığı şüphesi üzerinde duruyor. 2 milyon 300 bin euronun kaybolduğu ise araç güvenlik şirketine gelip kasalar boşaltılırken anlaşıldı. Paranın nasıl kaybolduğu ve kime ait olduğu ise henüz bilinmiyor.
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