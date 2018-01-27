2 milyon 300 bin euro yolda kayboldu

Almanya’nın Hamburg kentinden Kiel’e para taşıyan araçtaki 2.3 milyon euro, yolda kayboldu. Paranın nasıl kaybolduğu henüz bilinmiyor.

Almanya'nın Hamburg kentinden yüklenen paraları Kiel kentine taşıyan araçta bulunan 2 milyon 300 bin euro yolda kayıplara karıştı.

Kiel savcılığı, para taşıma aracı sürücüsünün otobanda kendini iyi hissetmeyerek mola verdiğini ve paranın da bu zaman diliminde çalındığı şüphesi üzerinde duruyor. 2 milyon 300 bin euronun kaybolduğu ise araç güvenlik şirketine gelip kasalar boşaltılırken anlaşıldı. Paranın nasıl kaybolduğu ve kime ait olduğu ise henüz bilinmiyor.