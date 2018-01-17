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17.01.2018 12:50

2 kardeşe cinsel istismarda bulunan büfeci tutuklandı

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2 kardeşe cinsel istismarda bulunan büfeci tutuklandı
Diyarbakır'da 7 ve 10 yaşındaki iki kardeşe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla aranan M.S. (46) düzenlenen operasyonla yakalandı.

Canan ALTINTAŞ / DİYARBAKIR, (DHA) - İstismarda bulunduğu iddia edilen çocuklarla aynı mahallede büfe işleten M.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesi, Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde 9 Ocak günü evlerine giden İ.A. adlı erkek çocuk ile kız kardeşi R.A.'yı takip eden bir kişi, iddiaya göre apartmanda onlara sarılarak, öpmeye çalıştı. Şüphelinin saldırısından kurtularak eve giden iki kardeş, başlarından geçen olayı annelerine anlattı. Polis merkezine giden anne, şikayetçi oldu.

Annenin şikayeti üzerine soruşturma başlatılırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için hareket geçti. Pedegog eşliğinde ifadeleri alınan çocukların verdiği bilgiler üzerine araştırma yapan polis, şüphelinin aynı mahallede büfeci olan M.S. olduğunu belirledi.

Operasyon yapan polisler, M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan şüpheli M.S., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

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