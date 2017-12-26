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26.12.2017 14:55

2 bakanlıktan zehirlenme skandalı için açıklama

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2 bakanlıktan zehirlenme skandalı için açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevli askerlerin zehirlenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

DHA - Açıklamada, hastaneye kaldırılan askerlerden 40'ının taburcu olduğu, konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Gaziantep’te bulunan 106’ncı Topçu Alay Komutanlığı ve 2’nci Zırhlı Tugay Komutan Yardımcılığının (İslahiye) Şehit Üsteğmen Alpay Başaran kışlasında; saat 01.00’dan itibaren sabaha kadar 44 erin rahatsızlanarak revire müracaatı sonrasında kontrol amaçlı olarak İslahiye Devlet Hastanesi'ne sevki gerçekleşmiştir. Sevk edilen personelin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Hastaneye başvuran 44 personelden 40'ı taburcu edilmiştir. Bakanlığımızca olaya ilişkin süreç yakinen takip edilmekte olup, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli tarafından konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

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SAĞLIK BAKANLIĞI: 41 ASKER TABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde görevli askerlerin zehirlenmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle İslahiye Devlet Hastanesi'ne başvuran 44 askerden 41'inin taburcu edildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Akşam yemeğinin ardından bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ve ateş şikayetleri ile acil servise başvuran askerlere gerekli tetkikler yapılarak tedavilerine hızlı bir şekilde başlanmıştır. Mevcut bulgularla hayati tehlikesi olan hasta bulunmamaktadır. 44 hastadan 41'i taburcu edilmiştir. Tetkiklerinin sonuçlanması beklenen ve tedavisi devam eden 3 hasta acil serviste müşahedede takip edilmektedir."

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