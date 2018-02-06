1HaberVar sitesi 2. kez erişime kapatıldı

OHAL KHK’leri ile kapatılan televizyon ve radyo kanallarının emekçileri tarafından kurulan 1HaberVar, BTK tarafından ikinci kez erişime engellendi.

www.1habervar.net üzerinden yayın yapan 1HaberVar Platformuna Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ikinci kez erişim engeli getirildi ve site “idari tedbir” gerekçesiyle kapatıldı. BTK’nin, peş peşe Sendika.Org, Jinnews ve Özgürlükçü Demokrasi gazetesinin web adreslerine erişim engeli getirmesine tepki gösteren 1HaberVar Platformu, yeni adresleriyle ilgili okuyucu ve izleyicilerini bilgilendireceğini duyurdu. (evrensel)