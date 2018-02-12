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12.02.2018 21:40

19 yıldır 'Gazi' unvanı bekliyor

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19 yıldır 'Gazi' unvanı bekliyor
Denizli'de cam ustası Veli Kalaycı (40), 1999 yılında vatani görevini yaparken, terör örgütünün saldırısını sonucu sol kalçasından girip, belinden çıkan kurşunla ağır yaralandı.

Günlerce hastanelerde tedavi gören, hâlâ belindeki kurşun yarası yüzünden ağrı çektiğini söyleyen Kalaycı, 19 yıldır kendisine 'Gazi' unvanı verilmediğini, gerekli kurumlara başvurduğunu ancak bir sonuç alamadığını söyledi.

Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan cam ustası Veli Kalaycı, 1998 yılında vatani görevini yapmak için askere gitti. Kayseri Komando Tugayı'nda gezici birlik olarak görevliyken, 23 Mayıs 1999'da, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyona katıldı. Terör örgütü PKK'nın, birliğin konuşlandığı kırsala yaptığı saldırıda 1 er şehit oldu, 26 asker ise yaraladı. Saldırı sırasında sol kalçasından girip, belinden çıkan mermiyle ağır yaralanan Kalaycı ise hastanede günlerce tedavi gördü. Veli Kalaycı, tedavisinin ardından taburcu edilerek evine gönderildi. 18 gününü evde geçiren Kalaycı, daha sonra tekrar askerlik yaptığı Kayseri Komando Tugayı'na giderek vatani görev süresini tamamladı.

Askerlik hizmeti bitirmesinin ardından Denizli'ye dönen Veli Kalaycı, 'Gazi' unvanı almayı beklerken, hiç kimsenin kendisini aramadığını kaydetti. 'Gazi' unvanı için Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere Aile ve Sosyal Bakanlığı'na da başvurduğunu belirten Kalaycı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yönetmeliğine göre vücudunda uzuv kaybı yaşanmadığı için Gazi sayılmadığını öğrendiğini söyledi.

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Veli Kalaycı, saldırının üzerinden yıllar geçmesine rağmen merminin isabet ettiği yerin hâlâ ağrıdığını belirterek, "1999 yılında askerlik görevini yaparken, terör örgütünün saldırısı sonucu yaralandım. Günlerce tedavi gördüm. Tedavi görürken, Gazi olduğumuzu söylediler ancak askerlikten sonra kimse arayıp sormadı. Beni şimdi bile Afrin'e çağırsalar, gözümü bile kırpmadan giderim. Vatanım için kurşun yedim, ancak Gazi sayılmadık. 19 yıl geçmesine rağmen hâlâ ağrılarım geçmedi. Benim tek isteğim, vatanı için kurşun yiyen bizlerin de Gazi sayılmasıdır. Gerekli bütün kurumlara başvurdum ancak sonuç çıkmadı" dedi.

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