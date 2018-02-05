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06.02.2018 01:25

18 ilde FETÖ operasyonu: 6 asker tutuklandı

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18 ilde FETÖ operasyonu: 6 asker tutuklandı
TSK içerisinde FETÖ/PDY ile iltisaklı deşifre olmamış kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bir kısmı muvazzaf 24 askerden 6'sı tutuklandı.

Giresun merkezli 18 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı deşifre olmamış kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bir kısmı muvazzaf 24 askerden 6'sı tutuklandı.

Giresun Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlılar bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen 24 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine konuldu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalananların da aralarında bulunduğu 18 zanlı için ise adli kontrol kararı uygulandı.

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