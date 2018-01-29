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29.01.2018 12:35

18 ay çalıştı, 15 yıl maaş aldı

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18 ay çalıştı, 15 yıl maaş aldı
İspanya'nın güneydoğusundaki Alicante kentindeki bir memurun, rapor ve yasal izinlerini kullanarak 18 ay işe gitmesine rağmen 15 yıl maaş aldığı belirlendi. Memurun yaptığının 'tamamen yasal' olduğu belirtildi.

İspanya'da bir memurun, 15 yıllık meslek hayatının sadece 18 ayında çalıştığı, geriye kalan süreyi izinli ve raporlu geçirip maaş aldığı ortaya çıktı.

El Pais gazetesinin haberine göre, İspanya'nın güneydoğusundaki Alicante kentinde, bir psikiyatri hastanesinde asistan olarak gören yapan memur, 2001-2016 yılları arasında izin günlerinin hemen ardından rapor alıp bunu sürekli tekrarladı.

Memur bu süre zarfında, 7 kez bir yıllık, 3 kez de 1.5 yıllık olmak üzere toplamda 4 bin 553 gün rapor aldı. Raporlar dışında yasal izinlerini de kullanan memur, toplamda 18 ay çalışmış oldu.


TAMAMEN YASAL

İspanya'da bir memurun, 15 yıllık meslek hayatının sadece 18 ayında çalıştığı, geriye kalan süreyi izinli ve raporlu geçirip maaş aldığı ortaya çıktı.

El Pais gazetesinin haberine göre, İspanya'nın güneydoğusundaki Alicante kentinde, bir psikiyatri hastanesinde asistan olarak gören yapan memur, 2001-2016 yılları arasında izin günlerinin hemen ardından rapor alıp bunu sürekli tekrarladı.

Memur bu süre zarfında, 7 kez bir yıllık, 3 kez de 1.5 yıllık olmak üzere toplamda 4 bin 553 gün rapor aldı. Raporlar dışında yasal izinlerini de kullanan memur, toplamda 18 ay çalışmış oldu.


 

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