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26.01.2018 10:40

170 ödüllü komando hakkında yeni karar

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170 ödüllü komando hakkında yeni karar
Komando Uzman Çavuş Numan Güçükturalı, piknikte karşılaştığı PKK’lı teröristlere ateş etmiş ancak “Belediye sınırı dışında ne işiniz var?” denilerek TSK'dan ihraç edilmişti. Yargıya başvuran Güçükturalı 2.5 yıl sonra görevine iade edildi.

Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine göre Komando Uzman Çavuş Numan Güçükturalı’nın, Ağrı’da ailesiyle birlikte gittiği piknik hayatının dönüm noktası olmuştu. Piknikte karşılaştığı PKK’lı teröristlere ateş eden Güçükturalı olayı bağlı bulunduğu birliğe anlatmış ancak “Belediye sınırı dışında ne işiniz var?” denilerek savunması istenmişti. Güçükturalı bölgenin belediye sınırları içinde kaldığına dair belgeyle birlikte savunmasını vermiş ama 1 hafta içinde “Botun boyasız”, “Ense tıraşın uzun” gibi suçlamalarla Türk Silahlı Kuvvetleri’yle ( TSK) ilişiği kesilmişti.

AYM’DEN İYİ HABER ALDI

Göreve dönebilmek için Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuran 170 ödül sahibi uzman çavuş, sonuç alamayınca bu kez Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

30 yaşındaki Güçükturalı’nın dosyası AYM’de görüşülmeyi beklerken, kendisine ateş açan teröristlerden biri bir operasyonda yaralı olarak ele geçirildi. Sorgusunda ateş açma olayını ve olayın gerçekleştiği yeri anlatan PKK’lı teröristin ifadesi de Güçükturalı’nın dosyasına eklendi.

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'ın haberine AYM, bunun üzerine Güçükturalı’nın göreve iadesine karar verdi. TSK’dan ilişiği kesildikten sonra Antalya’da bir oto yıkamacıda çalışan Güçükturalı, yaklaşık 2.5 yıl ayrı kaldığı birliğine döndü ve görevine başladı.

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