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24.01.2018 17:30

17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu

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17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu
15 Şubat'ta başlayacak 17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nin jüri üyeleri belli oldu.

Bu yıl !f İstanbul programında da yer alan “How to Talk to Girls at Parties” ve “I To the Bone” filmleriyle Hollywood’un dikkatini çeken, Tony Ödüllü İngiliz oyuncu Alex Sharp; New York Times, Washington Post, Rolling Stones, Slate, Village Voice, Sight&Sound ve Reverse Shot gibi yayınlarda sürdürdüğü sinema yazarlığının yanı sıra New York Queens’teki Museum of the Moving Image’ın film küratörlüğünü de yürüten Eric Hynes ve İstanbul-Berlin arasında sürdürdüğü uluslararası oyunculuk kariyerine, “Tersine Dünya”, “Avcı”, “Your Name is Justine”, “Zenne”, “Zerre” ve “Taş” gibi ödüllü filmler sığdırmış Jale Arıkan’dan oluşan Keş!f Jürisi, “yılın en ilham verici yönetmeni”ni seçecek.

Keş!f bölümündeki filmler ayrıca, SİYAD - Sinema Yazarları Derneği jürisi tarafından değerlendirmeye alınacak ve Banu BozdemirGül Yaşartürk ve Sevin Okyay’dan oluşan jüri, seçecekleri bir filme SİYAD Ödülü’nü verecek.

Aşk & Başka Bi’ Dünya Yarışması’nın bu yılki jürisinde; “Rayner Heppenstall: A Critical Study” ve “Trans: A Memoir” adlı kitaplarıyla tanınan İngiliz yazar Juliet Jacques; ‘Başka Dillerin Şarkısı”, "Can Kırıkları", "Benim Gönlüm Gümüş", "Yetersiz Bakiye" gibi, öyküden şiire, araştırmadan çocuk kitaplarına, pek çok alanda üretmiş, yazar, gazeteci Karin Karakaşlı ve Altın Koza’da En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında ödüller kazandığı “Yazı Tura” yanı sıra “Fi” gibi televizyon dizilerindeki oyunculuğuyla tanınan, senarist, müzisyen ve oyuncu Teoman Kumbaracıbaşı’dan oluşan jüri, “yılın en yaratıcı müdahalesini” seçecek.

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