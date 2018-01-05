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05.01.2018 17:20

17 Aralık paylaşımları ortaya çıkan AKP'li başkandan flaş karar

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17 Aralık paylaşımları ortaya çıkan AKP'li başkandan flaş karar
AKP Bolu İl Başkan Vekili Melih Demirci, 17 Aralık'ta yaptığı paylaşımlarının basında yer almasının ardından istifa etti.

Ak Parti İl Başkan Vekili Melih Demirci'nin, 17 Aralık 2013 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yerel basında yer aldı. Melih Demirci'nin, 'Ve perde açıldı, oyun başladı' şeklindeki paylaşımı ve paylaşımının altına yorum yapanlara, 'Hükümetin yolsuzlukları', 'Hükümetin yediği naneler gün yüzüne çıkmaya başladı' şeklinde verdiği cevaplar dikkat çekti. Melih Demirci'nin, 17 Aralık'ta yaptığı paylaşımlar AKP'de tepkilere yol açtı. 

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Melih Demirci paylaşımlarının basında yer almasının ardından istifa etti. Melih Demirci, "Nurettin Doğanay ile başlayan ve şahsımla devam eden bu onursuz saldırıları yapanlara hakkımı helal etmediğimin bilinmesini istiyorum" dedi.

Ak Parti Bolu İl Başkanlığı'nın, 31 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılması planlanan kongresi iptal edilirken, mevcut İl Başkanı Nurettin Doğanay ise kongrenin iptal edilmesinin ardından istifa etmişti.

O paylaşım AKP'yi karıştırdı!

 

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