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28.12.2017 16:15

16 yıl boyunca odaya kapattıkları kızları donarak öldü!

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16 yıl boyunca odaya kapattıkları kızları donarak öldü!
Akıllara durgunluk veren olay Japonya'da yaşandı.

Yasutaka Kakimoto (55) ve eşi Yukari'nin, 16 yaşından itibaren 3 metrekarelik bir odaya kapattıkları kızlarının donarak hayatını kaybettiği açıklandı. Polis yetkilileri çifti gözaltına aldı.

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Polise verdikleri ifadede kızlarını günde yalnızca 1 kez beslediklerini söyleyen çiftin, çocuklarının 16-17 yaşlarından itibaren akıl hastalığı geçirdiğini iddia ettiği ve şiddete başvurduğunu söylediği öğrenildi.

Donarak öldüğünde 33 yaşında olduğu açıklanan kadının yaklaşık 16 yıl boyunca küçücük odada kilitli tutulduğu ifade edildi.

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