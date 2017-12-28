16 yıl boyunca odaya kapattıkları kızları donarak öldü!

Yasutaka Kakimoto (55) ve eşi Yukari'nin, 16 yaşından itibaren 3 metrekarelik bir odaya kapattıkları kızlarının donarak hayatını kaybettiği açıklandı. Polis yetkilileri çifti gözaltına aldı.
Polise verdikleri ifadede kızlarını günde yalnızca 1 kez beslediklerini söyleyen çiftin, çocuklarının 16-17 yaşlarından itibaren akıl hastalığı geçirdiğini iddia ettiği ve şiddete başvurduğunu söylediği öğrenildi.
Donarak öldüğünde 33 yaşında olduğu açıklanan kadının yaklaşık 16 yıl boyunca küçücük odada kilitli tutulduğu ifade edildi.
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