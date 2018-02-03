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03.02.2018 11:50

15 yılda 95 bin 244 üniversiteliye denklik belgesi verildi

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15 yılda 95 bin 244 üniversiteliye denklik belgesi verildi
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine İsmet Yılmaz yanıt verdi. Bakan Yılmaz, son 15 yılda, yurtdışında eğitim alıp Türkiye’ye dönen 95 bin 244 kişiye denklik belgelerinin tanzim edildiğini açıkladı. 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer soru önergesinde, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup halen yurt dışında yükseköğrenim gören üniversite öğrenci sayısı kaçtır? Bu yıl yurt dışında üniversiteye kayıt olan öğrenci sayısı kaçtır? Son beş yılda yurt dışında üniversite eğitimini tamamlayarak ülkemize dönüş yapmayan kişi sayısı kaçtır? Son beş yılda yurt dışı üniversite eğitimi alıp daha sonra çifte vatandaşlık alan ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından ayrılan kişi var mıdır? Ülkemizden yurt dışına giden ve yoğun öğrencilerin bulunduğu ülkelerde doğrudan öğrencilerin sorunları, çözümü, eğitimleri ve taleplerine yönelik konsolosluklarda düzenli iletişim ve ilişki sağlanmakta mıdır? Kayıtları tutulup belirli aralıklarla istişare toplantıları yapılmakta mıdır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi. 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup yurtdışında eğitim alan kişilere ait verilerin, eğitim alınan ülkelerdeki elçilikler bünyesinde bulunan eğitim müşavirliklerinde yer aldığını bildirdi. Bakan Yılmaz, çeşitli ülkelerde yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrencilerin sorunlarının ve taleplerinin eğitim müşavirliklerince değerlendirildiğini kaydetti. 

Yurtdışına gitmek isteyen öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’ndan izin alma veya belge ibraz etme gibi zorunluluklarının bulunmadığını anlatan Bakan Yılmaz,  söz konusu öğrencilere ilişkin de bir kayıt olmadığını bildirdi. 

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitimini tamamlayarak yurtdışından ülkemize dönen ve diplomalarına denklik işlemi yaptıran kişilere ait verilerin tutulduğunu ifade ederek, “Ocak 2002-Kasım 2017 tarihleri arasında Kurullarınca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile yabancı uyruklular olmak üzere toplam 95.244 adet denklik belgesinin tanzim edilmiştir” açıklamasında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yurt dışında eğitim gören ve mezun olan öğrencilerin denklik sorunlarının varlığına dikkat çekerek farklı nedenlerle yurt dışında okuyan öğrencilerin sayısında artış olduğunu, bu etkenlerinde bakanlık tarafından araştırılması gereken bir durum olduğunu ifade etti.

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