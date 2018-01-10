15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde bir şahıs, korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışıyor. İntihar teşebbüsü nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.
Ayrıntılar geliyor...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde bir şahıs, korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışıyor. İntihar teşebbüsü nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.
Ayrıntılar geliyor...
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