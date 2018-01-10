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10.01.2018 12:20

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde bir şahıs, korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde bir şahıs, korkuluklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışıyor. İntihar teşebbüsü nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu oluştu.

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