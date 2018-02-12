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12.02.2018 21:40

15 Temmuz Köprüsü'nde eylem! "Beni devlet bu duruma düşürdü"

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15 Temmuz Köprüsü'nde eylem! "Beni devlet bu duruma düşürdü"
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gazi olduğunu söyleyen ve silahlı olan bir kişi ''dolandırıldığı'' gerekçesiyle eylem yaptı.

DHA - Bu kişi köprüde aracını diklemesine park ettiği için trafik Ankara istikametine durdu. Eylem yaşan kişi, açtığı pankartta kendini 'Gazi Metin Yılmaz' olarak tanıttı. Metin Yılmaz açtığı pankartta "Beni devlet bu duruma düşürdü" diye yazdı. Eylemcinin havaya birkaç el ateş ettiği bildirildi.

Olay nedeniyle araçların oluşturduğu trafik Çağlayan'a kadar uzadı.

Bu kişinin "dolandırıldığı" gerekçesiyle köprüde eylem yaptığı kaydedildi.

Eylemci polise teslim oldu. Köprü trafiğe açıldı.

 

ARACININ ÜZERİNE BUNU YAZDI:

"Ben Güneydoğu Gazisi Metin Yılmaz, Beni Devlet bu duruma düşürdü.İsteyen Gazi Yılmaz Metin Kanal 7'de gördüğüm durumu görün" diye yazdı

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