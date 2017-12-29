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30.12.2017 01:05

15 tatil ne zaman? 2018 resmi tatilleri hangi günler?

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15 tatil ne zaman? 2018 resmi tatilleri hangi günler?
Eylül ayında yeni eğitim-öğretim döneminin başlangıcını yapan öğrenciler, şimdiden 15 tatil heyecanı yaşıyor. 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Takvimine göre 15 tatil ya da bir diğer adıyla sömestr tatili ocak ayında başlayacak.

Hem veliler hem de öğrenciler, bu süreç için planlarını yapmaya çalışıyor. Peki 15 tatil ne zaman? Sömestr tatili tam olarak ayın kaçında?

MEB takvimde yer alan tarihlere göre 15 tatil yani ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili yani ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak.

2018 YILINDA YAPILACAK RESMİ TATİLLER

- 1 Ocak Yılbaşı (Pazartesi günü) resmi tatil
- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazartesi günü)
- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Salı günü) resmi tatil
- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cumartesi)
- 14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Perşembe günü) resmi tatil
- 15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Cuma günü) resmi tatil
- 16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)
- 17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Pazar günü) 
- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Pazar günü)
- 20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Pazartesi günü) resmi tatil
- 21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün (Salı günü) resmi tatil
- 22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün (Çarşamba günü) resmi tatil
- 23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün (Perşembe günü) resmi tatil
- 24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün (Cuma günü) resmi tatil
- 30 Ağustos Zafer Bayramı (Perşembe günü) resmi tatil
- 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar günü)
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazartesi günü) resmi tatil

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