Sigara tiryakileri sigarayı bırakmanın ne kadar zor ve sıkıntılı bir süreç olduğunu bilirler. Sigarayı bırakmanın getireceği psikolojik sorunları, kilo alma problemlerini tek tek düşünürler ve sigarayı bırakma düşüncesi birden bire hayal olur. Ancak Allen Carr yöntemi ile ağrısız ve irade gücüne ihtiyaç duymadan sigarayı kafanızdan atabileceksiniz.

Allen Carr Türkiye Kurucusu ve Terapisti olan Emre Üstünuçar sigarayı bırakırken kullanmış olduğu Allen Carr yöntemiyle yaşadığı süreci Pembenar'a anlattı.

Serpil Dokurel: Siz hiç sigara içtiniz mi?

Emre Üstünuçar : Maalesef… 15 yıl günde ortalama 1.5 paket. Gece yatmadan evvel, sabah kalkar kalkmaz vs… ama bir işe yaradı sigara içmiş olmam, şimdi binlerce içiciye yardım edebiliyorum. Yani damdan düştüm evet.

S.D: Kaç kişiye sigarayı bıraktırdınız?

E.Ü: Bunu tam söylemek çok zor. Sinema filmi, internetteki videolar ve insanların altına yazdıkları, bugüne kadar seminerlerime katılanlar, hepsini düşününce, sanırım en az 20bin insana yardım etme şansım olmuştur 2005 yılından beri.

S.D : Sigarayı bırakanlar neden tekrar başlıyorlar?

E.Ü: Çünkü onlar bırakmıyorlar. Onlar bir süre ara vermiş oluyorlar. Onlar içmeyen içici oluyorlar. Onlar mutsuz içmeyen oluyorlar. Kafalarında nasıl bitireceklerini bilmedikleri için, irade güçleri yettiği kadar direniyorlar. Sigaradan böyle kurtulunmaz. Sigaradan kalıcı kurtulabilmek için, bir tane daha sigara içme isteği yaşamamak gerekir. Bunun olması da, şansa olmaz, kendiliğinden olmaz, kişinin sigara hakkındaki görüşlerini, inançlarını düzeltmek için yardım alması gerekir. Çok ciddi bir konudur sigaradan kurtulmak ve kendi kendine değil, bir uzmanla ciddi bir çalışma yapmayı gerektirir. Yoksa her yılbaşı bırakıp başlarsın, her pazartesi bırakıp başlarsın. Bu mu kurtulmak? Bu mu özgürlük?

S.D: Allen Carr yöntemi nedir?

E.Ü: Allen Carr tüm dünyada 15 milyondan fazla içiciyi kurtarmış yöntemi bulan kişinin adıdır. İçiciye nasıl kalıcı kurtulacağının yolunu gösterir. Sigara bırakmak değildir önemli olan bir daha başlamamaktır. Buna ulaşmayı sağlar Allen Carr. Sigara bırakmayı istemek yetmez, bir de nasıl yapacağını bilmek gerekir. Nasıl keyif anlarında sigara içmek istemeyeceğim, nasıl stres anlarında ihtiyaç duymayacağım, nasıl onu özlemeyeceğim, nasıl sigara içmeden konsantre olacağım ve bunları nasıl kilo almadan becereceğim? Bu soruların cevaplarını veren yöntemdir Allen Carr…

S.D : Size gelenler nasıl bir gün geçiriyorlar?

E.Ü: Çok keyifli bir 6 saat geçirecekler, sakın korkmasınlar. Çünkü onlara sigaranın zararları ve dezavantajları hakkında nutuk çekmeyecek kadar iyi biliyoruz sigara içen insanların psikolojisini! Ortalama 45 dakikada bir sigara arası veriyoruz. Bu da yöntem gereğidir ve Allen Carr terapisti, bunun sebebini terapi başında anlatır. Yani sigaralarıyla gelecekler seminere... Sigarayı kafada nasıl bitireceklerini anlıyorlar, nasıl mutlu bir içmeyen kalabileceklerini anlıyorlar, paketlerini ellerinden değil kafalarından atıyorlar. Bizimle birlikte bir son sigara töreni yapıyorlar, yani hayatlarıyla ilgili çok önemli bir karar veriyorlar. En sonunda da bir derin rahatlama yapıyoruz, nefes egzersizi eşliğinde günün kritik noktlarını tekrarlayarak, iyice “hazmetlerini” sağlıyoruz.



Birisinin Allen Carr seminerinden çıktığını şöyle anlarsınız: ağızları kulaklarında, ayakları yerden kesilmiş, tanıdık tanımadık herkese anlatmak için sabırsızlanan insanlara dönüşürler…

15 milyonu Allen Carr yöntemi ile sigaradan kurtardık!

Biliyorum ki her içici, sigarayı bırakınca yerine ne koyacağını bilemediği için, onu özlemekten korktuğu için, onsuz hayattan keyif alamayacağını, onsuz hayatın zorluklarıyla baş edemeyeceğini düşündüğü için, ne kadar süreceğini bilmediği bir eksiklik yaşamaktan çekindiği için, kilo almak istemediği için, sigara içmeye devam etmek zorunda kalır. Bu dünyadaki 1 tek sigara içicisi bile, sigara içmeyi sevdiği için sigara içmeye devam etmez yoksa! O yüzden çocuklarının da içmesi fikrinden her içicinindizleri titrer! Kaybedecek hiç bir şeyleri yok ama kazanacak çok şeyleri var o yüzden lütfen bir seminerimize katılsınlar, başlarına gelecek en kötü şey, içmeye devam etmek olur, ama ya 15 milyonu kurtardığımız gibi onu da kurtarırsakJ!