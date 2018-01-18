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19.01.2018 01:55

13 çocuğunu esir tutan çift işkence ve istismarla suçlanıyor

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13 çocuğunu esir tutan çift işkence ve istismarla suçlanıyor
ABD'nin California eyaletinde savcılar, 13 çocuğunu zincirlerle bağlayıp eve kapatan Turpin çiftine yöneltilen suçlamaları açıkladı.

Çift işkence, istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından yargılanacak.

Riverside bölge savcısı Mike Hestrin, 56 yaşındaki David Turpin ve 49 yaşındaki Louise Turpin'e yöneltilen suçlamaları basınla paylaştı. Turpin çiftinin hakim önüne çıkması bekleniyor.

Salı günü ortaya çıkan olayda, kökü kokular eşliğinde, kimi karanlıkta yatağa zincirlenmiş ve aç bir halde 13 çocuk bulunmuştu.

Çocukların yaşları 2 ile 29 arasında değişiyor. Savcı Hestrin, çocukların hepsinde ciddi beslenme yetersizliği bulunduğunu açıkladı.

Olay 17 yaşındaki kızın evden kaçıp polise başvurmasıyla ortaya çıktı.

Savcı, kızın 2 yıldır kardeşleriyle kaçış planı yaptığını, bir kardeşiyle birlikte camdan kaçtığını, diğer kardeşin daha sonra korkarak eve geri döndüğünü söyledi.

Çocukların tamamı çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Savcı Hestrin, çiftin çocuklarını cezalandırmak için önce iplerle, ardından zincir ve prangalarla bağladığını, bu cezaların haftalarca, hatta bazen aylarca sürdüğünü söyledi.

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Polis çocukları ilk bulduğunda hepsinin 18 yaşın altında olduğunu tahmin etmişti, ancak çocukların yetersiz beslenme nedeniyle yaşlarından çok küçük göründüğü ortaya çıktı.

Suçlu bulunurlarsa çift 94 yıla kadar hapis cezası alabilir.

(BBC Türkçe)

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