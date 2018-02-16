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17.02.2018 00:20

125 yıllık tarih kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı

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125 yıllık tarih kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı
Mersin Akdeniz İlçesinde yer alan 125 yıllık tarihi Küçük Çarşı, Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkıldı. Esnafın tüm çabalarına rağmen yıkım kararı engellenemedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sabah saatlerinde elektrik ve suyu kesilen Tarihi Küçük Çarşı, belediye ekiplerince yıkıldı. Eşyalarını kelepir fiyatına satmak zorunda kalan esnaf, Mersin Belediye Başkanı MHP’li Burhanettin Kocamaz’a, “Bu sana yakışmadı” diye sitemde bulundu.

Yaz ayına kadar süre talep etmelerine rağmen kendilerine olumlu bir yanıt verilmediğini kaydeden, Küçük Çarşı esnaflarından Ahmet Tümen, “Bugün sabah elektrik ve suyumuzu kestiler. Sonra belediyeden ekipler gelip çarşımızı yıktı. Biz defalarca borçlarımız, harçlarımız için yaz ayına kadar zaman istedik. Ama bize derman olmadılar. Halimiz ortada… Bin 200 liralık dolabımın faturası duruyor. Satmak istiyorum 300 liraya dahi alan yok. Buzdolabımı ancak 100 liraya satabildim. İş yeri bakamıyoruz. Kiralar çok pahalı. Gidecek yerimiz yok. Bize önceden yer sözü verdi Büyükşehir Belediyesi, ama yerine getirmedi. Bu ona yakışmadı. ” dedi.

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