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08.02.2018 05:50

12 yaşındaki çocuğun, süt dişi yerine kalıcı dişini çektiler

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12 yaşındaki çocuğun, süt dişi yerine kalıcı dişini çektiler
Tokat'ta süt dişlerini aldırmak için Diş Hekimliği Fakültesi'ne götürülen Ahmet Turan Özçelik'in (12) bir kalıcı dişi de çekildi. Aile, fakülte hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Kent merkezinde yaşayan Oğuz-Ayşe Özçelik çifti, oğulları Ahmet Turan Özçelik'in süt dişlerinin düşmemesi nedeniyle geçen hafta cuma günü Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne gitti. Fakültede çocuğun dişlerinden 4'ü çekildi. Oğullarının çekilen üst çenesindeki bir dişinin, diğer üçünden farklı olması nedeniyle şüphelenen aile, başka bir hastaneye gitti. Çekilen dişlerden birisinin oğlunun kalıcı dişi olduğunu öğrenen aile, üniversiteye tepki gösterdi.

Bir kamu kurumunda çalışan baba Oğuz Özçelik, stajyer öğrenci tarafından oğlunun dişinin çekildiğini iddia ederek, "Oğlumun süt dişleri oynuyordu. Diş Hekimliği Fakültesi'ne götürdüm. Üç dişi ile birlikte bir kalıcı dişini çektiler. Çekilen dişin süt dişi mi, kalıcı dişi mi diye sorduğumda 'bu süt dişi' dediler. Daha sonra devlet hastanesine götürdüğümde, röntgende doktorlar çekilen dişin kalıcı diş olduğunu söyledi. Tekrar üniversiteye giderek durumu anlattığımda bunun kalıcı diş olduğunu kabul ettiler. Biz de yasal yollardan hakkımızı arayacağız. Çocuğum mağdur oldu, Şimdi gülmeye çekiniyor" dedi.

Ahmet Turan Özçelik ise çekilen dişinin yerine yenisinin gelmeyecek olmasından dolayı üzgün olduğunu ifade etti. Öte yandan GOPÜ Diş Hekimliği Fakültesi yönetimi, olayla ilgili idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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