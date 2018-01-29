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29.01.2018 20:50

115 hamile çocuk skandalında yeni gelişme

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115 hamile çocuk skandalında yeni gelişme
‘115 hamile çocuk’ ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan ‘115 hamile çocuk’ skandalı ile ilgili iki kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen İstanbul Valiliği kararını iptal etti. Oy birliği ile alınan kararda, çocuk istismarına yönelik kuvvetli şüphenin bulunduğu kaydedildi.

Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 ay içinde 115 hamile çocuğun başvurmasına rağmen kamu görevlilerine gerekli bildirimlerin yapılmadığının ortaya çıkmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu belgeleri ortaya çıkaran hastane personeli İclal N.'nin başvurusu üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, baş hekim yardımcısı Akif Akça ve hastane personeli Nazlıcan Dilber'i ilişkin yürütülecek soruşturma için İstanbul Valiliği'ne başvurdu. 

İstanbul Valiliği, anılan iki kişi için soruşturma izni vermedi. Valiliği 4 Aralık tarihli bu kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nin aldığı karar UYAP sistemine bugün yüklendi.

Kararda, "Haklarında soruşturma izni istenenlerin, üzerlerinde çocuk istismarına ilişkin fiillerin gerçekleştirildiğine dair kuvvetli emareler mevcut olduğu halde, hastaneye kadın doğum sağlık hizmeti temini için getirilen küçükleri, öncelikle adli mercilere bildirilmesi gerekirken, velayet altındaki çok sayıdaki çocuğun kendilerine form dilekçeler imzalatmak suretiyle, ceza soruşturmasının vasıta ve usulleri ile ortaya  çıkabilecek maddi gerçeğe göre taktir edilebilecek hukuki durumlarını, yetkili olmadıkları halde kendileri nitelendirmek sureti ile, yetkili mercilere bildirmedikleri anlaşıldığından; itirazın kabulüne, soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına, adı geçenler hakkında soruşturma izni verilmesine oy birliği ile karar verildi" denildi.

5 kişi tutuklandı

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, hafta sonu yayımlanan yazısında, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında mağdur 50 çocuk ile 20 şüphelinin ifadelerinin alındığını yazdı. Zeyrek yazısında ayrıca şüphelilerden 5'nin de tutuklandığını duyurmuştu.  

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